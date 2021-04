Bardzo dobry Ponitka – Zenit blisko playoff

Mateusz Ponitka / fot. Euroleague

Po czwartkowej wygranej Valencii 86:81 nad zespołem Baskonii koszykarze Zenitu zdawali sobie sprawę, że tylko dwie wygrane w dwóch ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego Euroligi zagwarantują in miejsce w czołowej „8” i występy w fazie play off.

Pierwszy ku temu uczynili w piątek, gdy pokonali na własnym parkiecie Maccabi Tel Awiw 86:69. W tak ważnym dla drużyny z Petersburga spotkaniu nie mogło w ważnej roli zabraknąć Mateusza Ponitki. Kapitan rosyjskiej drużyny rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie i tradycyjnie imponował wszechstronnością i zaangażowaniem po obu stronach parkietu.

Chociaż w jego zespole byli gracze, którzy zdobyli więcej punktów (np. Austin Hollins 15), to właśnie Ponitka spędził na parkiecie najwięcej, 26 minut. W tym czasie zdobył 10 punktów (4/5 za 2, 0/1 za 3, 2/2 za 1), do których dodał 5 asyst, 5 zbiórek i 4 przechwyty.

Zenit wygrał 1. kwartę 25:15 i potem spokojnie kontrolował wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie zwyciężył 86:69 i z bilansem 19 wygranych i 14 porażek, od awansu do fazy play off dzieli go tylko 1 zwycięstwo – w zaległym meczu z Panathinaikosem (bilans 11-21) który w poniedziałek (12 kwietnia) również odbędzie się w Petersburgu

W przypadku porażki, 8. miejsce zajmie Valencia (bilans 19-15), która w bezpośrednich meczach z Zenitem ma korzystniejszy bilans małych punktów.

