Bardzo nietypowo – dziś Mecz Gwiazd NBA 2021

Mimo sprzeciwu wielu zawodników NBA zorganizuje tegoroczny All-Star Game. W ostatnich dniach poznaliśmy więc już wszystkie detale związane z konkursami oraz samym spotkaniem. Kilka dni temu odbył się draft, w którym kapitanowie drużyn – LeBron James oraz Kevin Durant – wybrali swoje składy. Prezentują się one następująco:

Team LeBron : LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncić, Nikola Jokić, Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, Domantas Sabonis, Ben Simmons

: LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncić, Nikola Jokić, Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, Domantas Sabonis, Ben Simmons Team Durant: Bradley Beal, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Mike Conley, James Harden, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Julius Randle, Nikola Vucević, Zion Williamson

W zespole Duranta znaleźli się także Anthony Davis oraz Devin Booker, ale obaj w Atlancie nie zagrają z powodu kontuzji. Podobnie zresztą jak sam KD, który mimo urazu pozostał jednak kapitanem i skompletował swój skład. Duranta w pierwszej piątce zastąpi więc Tatum, z kolei za kontuzjowanego Bookera powołano Mike’a Conleya, dla którego to pierwsza nominacja w karierze.

Spotkanie największych gwiazd w NBA odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Atlancie – przed meczem zorganizowane zostaną jeszcze konkursy umiejętności i trójek. W tym pierwszym zaprezentują się:

Robert Covington,

Luka Doncić,

Chris Paul,

Julius Randle,

Domantas Sabonis,

Nikola Vucević.

W konkursie trójek o zwycięstwo powalczą natomiast:

Mike Conley,

Jaylen Brown,

Stephen Curry,

Zach LaVine,

Donovan Mitchell,

Jayson Tatum.

Z kolei w przerwie Meczu Gwiazd przeprowadzony zostanie także konkurs wsadów, w którym udział weźmie tylko trzech zawodników (ze względu na ograniczenia czasowe):

Cassius Stanley,

Obi Toppin,

Anfernee Simons.

W tym przypadku nazwiska uczestników są niestety raczej mało efektowne. Zaproszenie od NBA odrzucił m.in. Zion Williamson, a występu odmówił też np. Jaylen Brown, który zmaga się ostatnio z problemami zdrowotnymi i nie chce nakładać na siebie dodatkowego obciążenia. Dużo bardziej znane nazwiska zasiądą natomiast w jury – będą to Dominique Wilkins, Spud Webb, Josh Smith, Jason Richardson oraz Dee Brown, czyli zwycięzcy konkursu wsadów z przeszłości.

Całe wydarzenie zostało okrojone tylko do jednego dnia ze względu na pandemię koronawirusa. Rozpiska godzinowa wygląda tak:

konkurs umiejętności i trójek – od 0:30 czasu polskiego

– od 0:30 czasu polskiego All-Star Game – od 2:00 czasu polskiego

– od 2:00 czasu polskiego konkurs wsadów – w przerwie All-Star Game

Tak jak w ubiegłym roku, walka o zwycięstwo w All-Star Game będzie się toczyć do konkretnej liczby punktów. Jakiej? To zależy od rezultatu lepszej drużyny po trzech kwartach – do jej wyniku zostanie dodana liczba 24 oczek (to na cześć Kobe Bryanta), która zdeterminuje konkretny cel do osiągnięcia. W ten sposób NBA chce sprawić, by końcówka meczu była bardziej zacięta niż zwykle.

W zeszłym roku po trzech kwartach Team Giannis prowadził 133:124, więc grano w ramach zasady „kto pierwszy do 157”. Ostatecznie to zespół LeBrona dobił do tego wyniku jako pierwszy, wygrywając 157:155. Należy przypomnieć, że imieniem Bryanta jest także nazwana nagroda dla najlepszego zawodnika meczu. Rok temu w Chicago nagrodę MVP zgarnął Kawhi Leonard.

Tomek Kordylewski

