Bartosz Sarzało – z Pelplina do Starogardu?

Bartosz Sarzało / fot. Dedka Pelplin

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Bartosz Sarzało, w debiutanckim sezonie na parkietach 1. ligi, zajął z Decką 13. pozycję w tabeli, a bilans 10-20 dał klubowi z Pelplina utrzymanie za zapleczu ekstraklasy. Mimo pozytywnych recenzji, trener zrezygnował jednak ze stanowiska. „Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym z pracy w naszym Klubie zrezygnował nasz przyjaciel, zawodnik oraz trener – Bartosz Sarzało” – poinformowała Decka w piątek wieczorem.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Sarzało pozostanie w tym samym regionie i poprowadzi teraz klub ze Starogardu Gdańskiego, który niedawno spadł z PLK. Prowadził go w drugiej części sezonu Robert Skibniewski i wszystko na to wskazuje, że (także mimo pozytywnych recenzji) nie przedłuży on współpracy z klubem z Kociewia.

Już w poniedziałek, 12 kwietnia, o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa on-line z udziałem prezydenta Starogardu Gdańskiego, Janusza Stankowiaka, wiceprezydenta Macieja Kalinowskiego oraz prezesa zarządu SKS Sportowa S.A. Jarosława Drewy. Wówczas najprawdopodobniej poznamy szereg informacji na temat przyszłości klubu – nazwisko trenera, ewentualnie nową nazwę i potwierdzenie poziomu rozgrywek, do jakich będzie zgłoszony.

Duży wywiad PolskiKosz.pl Premium z prezesem Jarosławem Drewą znajdziesz TUTAJ >>

TS

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>