Ben McCauley w Śląsku! Zastąpi Kellera

Informację o ściągnięciu do Wrocławia Bena McCauleya jako pierwszy podał na Twitterze Mateusz Ligęza, a nam także udało się ją potwierdzić.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Akos Keller od pewnego czasu chciał rozwiązać kontrakt z przyczyn osobistych. Oficjalnie powinno to nastąpić w ciągu najbliższych godzin, a – po przejściu testów medycznych – zastąpi go 34-letni Ben McCauley, który jeszcze w grudniu występował w fazie play off ligi BSN (Portoryko).

W trakcie dwóch wcześniejszych pobytów w Polsce, w Polpharmie Starogard Gdański (2012/2013 – 18,9 pkt. na mecz) i Kingu Szczecin (2019/2020 – 15,3 pkt.), Amerykanin dał się poznać jako wysokiej klasy gracz w ataku. Dobrze gra tyłem do kosza, potrafi trafić z dystansu i nieźle podaje, radzu sobie również w walce na tablicach. Gra w stylu podobnym do Aleksandra Dziewy i podobnie, jak to wygląda u młodego polskiego zawodnika, słabiej za to prezentuje się w defensywie.

To zupełnie inaczej niż było w przypadku Akosa Kellera (5,9 pkt, 5,2 zb., 1,1 bl.). Węgierski center wielokrotnie irytował wrocławskich kibiców pudłami spod kosza, jednak był jednocześnie ważną częścią mocnej defensywy Śląska, która nie dopuszczała rywali w pole 3 sekund, najczęściej w lidze blokowała rzuty i dobrze radziła sobie w walce o zbiórki.

Zamiana tych dwóch graczy może zatem spowodować spore zmiany w jakości gry Śląska po obu stronach parkietu.

