Beztroski Mecz Gwiazd – trójki z połowy i MVP Giannisa (WIDEO)

W zeszłym roku walka o wynik trwała do samego końca. Tym razem takiej sytuacji nie było. Zespół LeBrona Jamesa w zasadzie od początku spotkania kontrolował przebieg pojedynku i już w drugiej kwarcie uciekł rywalom na kilkanaście punktów przewagi. Głównie przez to w drugiej połowie zabrakło emocji, bo Team LeBron pewnie zmierzał po zwycięstwo.

Zamiast efektownej końcówki było więc zastanawianie się, kto zakończy spotkanie i do kogo powędruje statuetka dla MVP meczu. Wynik po trzech kwartach sprawiał bowiem, że drużyny grały w ramach zasady „kto pierwszy do 170” – od początku czwartej kwarty pewne było jednak, że będą to zawodnicy wybrani przez LeBrona. Nie wiadomo było tylko, kto zdobędzie ostatnie w meczu punkty.

O ten honor powalczyli między sobą Stephen Curry i Damian Lillard, którzy przez cały mecz rywalizowali między sobą, trafiając kolejne trójki. Nie obyło się bez prób z bardzo dalekiego dystansu (prawie z połowy boiska), które i jeden, i drugi gracz potrafili zamienić na punkty. Ostatecznie to Dame trafił rzut na zwycięstwo, do czego zdążył już wszystkich przyzwyczaić.

Ale statuetka dla MVP – nazwana imieniem Kobe Bryanta – powędrowała do Giannisa Antetokounmpo, który w drodze po najlepsze w spotkaniu 35 punktów trafił wszystkie 16 rzutów! Takiego wyczynu w historii Meczów Gwiazd jeszcze nie było, a Grek dołożył tym samym do swojej coraz bardziej imponującej kolekcji kolejną indywidualną nagrodę.

W trakcie meczu nie zabrakło oczywiście efektownych akcji, a w szczególności podobać mogła się końcówka drugiej kwarty. To wtedy show rzutów z dystansu dali Lillard oraz Curry, a do tego zobaczyliśmy kilka wsadów wykonanych przez najmniejszych graczy na boisku, czyli rozgrywających. Na uznanie zasługuje też Chris Paul, który w całym meczu rozdał aż 16 asyst.

Zbyt wiele pracy nie miał natomiast LeBron James, który wygrał już czwarty kolejny Mecz Gwiazd. Skrzydłowy Lakers zagrał bowiem tylko 13 minut i w tym czasie zdobył zaledwie cztery punkty, co jest najgorszym wynikiem w jego historii występów w All-Star Game. W spotkaniu udziału nie wzięli za to Joel Embiid i Ben Simmons. Obaj trafili na kwarantannę po tym jak okazało się, że mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Tomek Kordylewski

