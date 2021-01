Błachowicz, Peszko i Zasępa dołączają do drużyny Superbet!

.

Superbet jest obecny jako operator zakładów online w Polsce od 2020 roku, a debiut w Internecie poprzedził rozwojem sieci punktów naziemnych. Ambasadorem marki od momentu wejścia na nasz rynek jest Jerzy Dudek. Dla Superbetu nadszedł jednak czas wzmocnień i działań ofensywnych. Bukmacher od zawsze stawia na innowacje technologiczne i produktowe, którymi teraz chce zainteresować szersze grono graczy w myśl hasła “Jesteś Super. Postaw na Superbet!”.

Jan Błachowicz to obecnie jeden z najpopularniejszych i najlepszych polskich sportowców, który dzięki ciężkiej pracy i determinacji zdobył najwyższe laury MMA, czyli tytuł mistrza świata wagi półciężkiej federacji UFC.

„Dołączam do SuperTeamu! To dla mnie kolejny w ostatnim czasie sukces. Cieszę się na rozpoczęcie współpracy z bukmacherem Superbet. Tak jak ja startuje z pozycji pretendenta, aby wkrótce dołączyć do liderów. Znam tę drogę i mam nadzieję, że pomogę ją przejść mojemu nowemu Sponsorowi.” – mówi Błachowicz.

Sławomir Peszko zawsze wyróżniał się na boisku szybkością i nieustępliwością, a poza nim jest dobrym duchem zespołu, który dba o tak ważną w sportach drużynowych atmosferę. O dobre wrażenia z gry na platformie Superbetu jest natomiast wyjątkowo łatwo dzięki SuperSpin, czyli codziennej dawce nagród – niespodzianek dla graczy, także SuperGame – gdzie za darmo można grać co tydzień w prosty sposób o okazałe pule nagród.

“Superbet przekonał mnie do siebie wizją i realnym traktowaniem zakładów bukmacherskich jako dobrej zabawy. Ja zawsze starałem się czerpać radość z gry w piłkę. Tak jest do tej pory i uważam, że podobnych emocji ma dostarczać ludziom rozrywka u bukmachera. Gdy gracie, to grajcie dla pozytywnych wrażeń.” – komentuje Peszko.

Izabela Koprowiak i Konrad Szymański, z którymi bukmacher rozszerza dotychczasową współpracę, oraz Jolanta Zasępa jako ambasadorzy wywodzący się z mediów i social mediów, wiedzą jak zapewnić zasięg swoich treści w różnych grupach docelowych, nie tylko tych najmocniej zainteresowanych sportem.

Celem Superbetu jest, aby równie popularna wśród sympatyków zakładów stała się funkcjonalność SuperSocial, czyli wbudowana w aplikację własna społeczność typerska, dająca możliwość dzielenia się zagraniami, wrażeniami i sukcesami z innymi członkami biało-czerwonej drużyny bukmachera.

Duet Koprowiak i Zasępa poprowadzi wspólnie jedną z serii na kanale YouTube Superbet, gdzie pojawi się nowy, różnorodny kontent produkowany właśnie przez Zasępę.

Nawiązanie współpracy z tak szerokim gronem popularnych influencerów i rozwój kanału YouTube to oczywiście dopiero początek starań bukmachera o względy wśród fanów sportu:“ Cieszy nas, że do Jerzego Dudka dołączają kolejne znane kibicom postacie. Praca naszego zespołu nad wizerunkiem i popularyzacją marki Superbet w Polsce dopiero się rozpoczyna. W ostatnich miesiącach 2020 roku wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań produktowych – SuperSocial, SuperSpin i SuperGame, z czego pierwsza to umożliwienie tworzenia własnych społeczności i grup w ramach aplikacji Superbet, a dwie kolejne to gry „Free to Play” dające naszym Klientom rozrywkę bez ryzyka.

Kolejne innowacje są w trakcie prac i pokażemy w roku 2021 wiele nowości. Dzięki tym rozwiązaniom każdy kto stawia na pozytywne emocje i rozrywkę, może zagrać w naszej drużynie i na naszej aplikacji inaczej, prościej, lepiej. Także skorzystać z bogatego wyboru streamowanych transmisji sportowych i oferty SuperMecz – czyli najważniejszych wydarzeń dnia z kursami o marży 0%.” – zdradza Adam Lamentowicz, Country Manager Superbet w Polsce.

źródło: Superbet

