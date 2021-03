Blake Griffin na rynku – kto zgarnie dawną gwiazdę?

Blake Griffin (fot. Wikimedia Commons)

Jeszcze kilka lat temu Blake Griffin był jednym z najbardziej ekscytujących zawodników w całej lidze. Kolejne kontuzje ograbiły go jednak ze wszystkiego, co miał najlepsze. Dziś podkoszowy nie lata już wysoko nad obręczami – nie lata w zasadzie wcale, bo od jakiegoś czasu przestał w ogóle wykonywać wsady. W trwającym sezonie był zresztą cieniem samego siebie.

Detroit Pistons postanowili się więc z podkoszowym pożegnać, ale nie znaleźli zainteresowanego do wymiany – główny powód to ogromny kontrakt Griffina, który za dwa kolejne lata miał zarobić 75 milionów dolarów. Nikt nie chciał przejąć tej umowy. W związku z tym Tłoki porozumiały się z zawodnikiem w sprawie wykupienia tego ogromnego kontraktu.

Ostatecznie drużyna z Detroit wypłaciła zawodnikowi aż 62 miliony dolarów. Udało się więc utargować około 13 milionów, które Griffin zgodził się zostawić na stole. To marne pocieszenie, choć biorąc pod uwagę zerowe zainteresowanie zawodnikiem na rynku transferowym może okazać się, że Pistons i tak zrobili całkiem niezły ruch.

Teraz podkoszowy będzie mógł poszukać sobie klubu na własną rękę, a skoro nie trzeba płacić mu wielkich pieniędzy, to w kolejce ustawiła się już spora kolejka. Wśród zainteresowanych wymienia się już m.in. Warriors, Heat czy Trail Blazers, choć wedle ostatnich doniesień niemal pewne jest, że były all-star dołączy do Brooklyn Nets. Powód? To tam ma mieć największe szanse na tytuł.

Pytanie jednak, czy Griffin nadal jest w stanie być wartościowym graczem dla swojego zespołu. W trwających rozgrywkach podkoszowy notuje średnio najgorsze w karierze 12.3 punktów na mecz, trafiając zaledwie 36 procent swoich rzutów. Te liczby robią tym gorsze wrażenie, że 31-latek średnio na parkiecie spędzał w każdym spotkaniu ponad pół godziny.

Tomek Kordylewski

