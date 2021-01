Błysk Facundo Campazzo – energia w Denver (WIDEO)

Facundo Campazz / fot. YouTube

Przez lata udowadniał, że potrafi wpływać na grę jak nikt inny, ale robił to przede wszystkim w Europie i podczas rozgrywek międzypaństwowych. Początek przygody Facundo Campazzo z NBA wyglądał mocno przeciętnie. Dopiero w niedzielę, w szóstym meczu sezonu, argentyński rozgrywający pokazał, że stać go na dobre występy na parkietach najlepszej ligi świata.

Przeciwko Wolves rozgrywający zdobył 15 punktów, trafiając pięć rzutów z dystansu, a do tego dołożył 2 asysty, 3 przechwyty oraz blok. Z nim na parkiecie Nuggets byli o 26 oczek lepsi od rywala, a lepszy wynik w zespole z Kolorado miał tylko Nikola Jokić (+27). Campazzo nie tylko zachwycił kolejnymi trafieniami z dystansu, ale też zaskakująco skuteczną postawą w obronie.

W jednej akcji samodzielnie zatrzymał nawet kontrę 3-na-1, co mogło robić wrażenie. Warto dodać, że jeszcze żaden zawodnik Nuggets nie trafił w tym sezonie pięciu trójek w jednym meczu – udało się to dopiero 29-latkowi. „To była najlepsza wersja Facundo Campazzo, jaką można sobie wyobrazić” – chwalił po meczu swojego gracza trener Michael Malone.

.

Szkoleniowiec Nuggets przyznał, że ten niezbyt udany początek Argentyńczyka w NBA na pewno jest dla niego frustrujący, tym bardziej że Campazzo w zasadzie cały czas szuka sobie swojej roli w zespole. „To zawodnik, który całkowicie potrafi zmienić oblicze meczu” – stwierdził Jokić i w Denver mają nadzieję, że to pierwszy z wielu tak dobrych występów 29-latka.

Campazzo trafił do Nuggets przed startem sezonu, opuszczając Real Madryt, gdzie zbudował sobie markę i stał się jednym z najlepszych zawodników w całej Europie. Teraz próbuje podbić NBA i choć początki nigdy nie są łatwe, to jednak argentyński rozgrywający ma wszystko czego potrzeba, by odnieść sukces – niedzielne przełamanie powinno ułatwić mu więc dalsze zmagania.

Tomek Kordylewski