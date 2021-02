Brad Stevens w kłopotach – ukradziono mu tożsamość

Brad Stevens / fot. wikimedia commons

Kradzież tożsamości to z reguły poważna sprawa, ale Brad Stevens miał na głowie już sporo innych problemów. Trener Boston Celtics w jednym z wywiadów zdradził ostatnio, że w związku ze słabą grą swojego zespołu nawet skradziona tożsamość oraz leczenie kanałowe zęba nie są mu tak straszne. „Te dwie rzeczy to i tak najlepsze, co mi się ostatnio przydarzyło” – stwierdził rozbrajająco Stevens.

Jak się okazało, ktoś próbował podszyć się pod Stevensa i uzyskać w ten sposób kartę kredytową. Złodzieje i tak nie zepsuli jednak humoru trenera Celtics, bo ten miał w ostatnim tygodniu sporo innych zmartwień. Chodzi tutaj przede wszystkim o słabą postawę Celtów, którzy od niedzieli do środy przegrali trzy kolejne mecze na wyjeździe.

Szczególnie bolesna była porażka w Atlancie, gdzie Bostończycy zaliczyli jeden z najgorszych swoich występów w tym sezonie – grali zupełnie bez energii i popełnili mnóstwo błędów, dzięki czemu Hawks już w pierwszej połowie mieli ponad 20 punktów przewagi. Kolejna przegrana spowodowała zresztą, że Celtics wypadli nawet z grona najlepszych ośmiu drużyn w konferencji wschodniej.

Dla Stevensa trwający sezon jest więc sporym wyzwaniem, bo Celtics tak słabo pod jego wodzą jeszcze nie wyglądali. Mimo to zarówno właściciel klubu Wyc Grousbeck, jak i generalny menedżer Danny Ainge wyrazili pełne poparcie dla szkoleniowca – Ainge wziął zresztą winę za słabe wyniki na siebie, twierdząc że to on odpowiada za niewystarczająco dobrą konstrukcję zespołu.

Dobra wiadomość dla fanów Celtics jest taka, że w piątek ich zespół wreszcie przerwał serię porażek, pokazując wreszcie nieco więcej walki i zaangażowania, co przyniosło zwycięstwo 118:112 nad Indiana Pacers. 32 punkty – a więc najwięcej jak dotychczas w tym sezonie – zdobył Kemba Walker, a po meczu odetchnąć mógł także Stevens, który nareszcie miał jakiś powód do uśmiechu.

