Bradley Beal bije rekordy - w przegranych meczach...

Bradley Beal / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Czy Bradley Beal jest sfrustrowany? Takie pytanie padło na pomeczowej konferencji Beala, który w środowym pojedynku z New Orleans Pelicans zapisał na konto aż 47 punktów. – A czy niebo jest niebieskie? – odpowiedział ze spokojem obrońca Wizards. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo Washington przegrał już dziesiąty z rzędu mecz, w którym Beal zdobył 40 lub więcej oczek.

To najdłuższa tego typu seria w historii NBA i dowód na to, że od dawna w stolicy Stanów Zjednoczonych po prostu źle się dzieje. Beal już w poprzednim sezonie udowodnił, że jest jednym z najlepszych strzelców w całej lidze, tyle tylko że nijak się to przekłada na wyniki zespołu. W trwających rozgrywkach sytuacja się powtarza, choć Wizards ściągnęli przecież Russella Westbrooka.

Mimo to nadal przegrywają na potęgę – wygrali jak do tej pory tylko 3 z 14 meczów, przez co mają już nie tylko najmniej wiktorii w lidze, ale też po prostu najgorszy współczynnik zwycięstw. Beal jest jak na razie królem strzelców NBA ze średnią ponad 35 oczek na mecz, ale zdecydowanie bardziej wolałby wygrywać. „Głównie z tego powodu zostałem w klubie” – stwierdził 27-latek.

W 2019 roku obrońca przedłużył swój kontrakt o kolejne dwa lata i jak dziś mówi, wtedy uważał, że Wizards stać na dobrą grę i wygrywanie. Po drodze wydarzało się jednak sporo rzeczy – koronawirus, nieobecność Walla, problemy kadrowe – które to utrudniły sytuację drużyny z D.C. Dość powiedzieć, że Wizards nadal grają bez sześciu zawodników ze względu na protokoły bezpieczeństwa.

Beal oficjalnie nie prosi więc jeszcze o transfer, choć według niektórych plotek jest to coraz bardziej realny scenariusz. Wielu kibiców przypomina jednak o tym, że to sam Beal ściągnął na siebie taki los, decydując się pozostać w Waszyngtonie. 27-latek ma ważny kontrakt do końca sezonu 2022/23, choć na rynek może wejść już rok wcześniej, korzystając wtedy ze swojej opcji zawodnika.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>