Brooklyn na szczycie Wschodu – pierwszy raz od 18 lat!

Już 18 lat minęło, odkąd fani Nets po raz ostatni widzieli swój zespół na szczycie konferencji wschodniej. Tamten zespół pod wodzą Jasona Kidda dwukrotnie meldował się przecież w finałach ligi, choć mistrzostwa nie udało się zdobyć. W tym sezonie Nets apetyty mają jednak bardzo podobne i na razie są na dobrej drodze ku temu, by znów odnieść wielki sukces.

W środę bez większych problemów ograli u siebie Rockets, dzięki czemu udało im się wreszcie przeskoczyć 76ers w tabeli Wschodu. Teraz to oni z bilansem 33-15 są numerem jeden. W osiąganiu tak dobrych wyników nie przeszkadzają im nawet kontuzje czołowych zawodników. Od połowy lutego nie gra przecież Kevin Durant, a sporo meczów opuszcza również Kyrie Irving.

Rozgrywający po kilku dniach wolnego wrócił jednak na parkiet, a w środę był najlepszym graczem na parkiecie, zapisując na konto 31 punktów oraz 12 asyst. Musiał wziąć na siebie nieco większy ciężar odpowiedzialności, gdyż w trzeciej kwarcie kontuzji ścięgna udowego doznał niemal niezniszczalny wcześniej James Harden – wszystko wskazuje jednak na to, że nie jest to poważny uraz.

Nets mimo tych problemów i tak znajdują sposoby na dokładanie sobie kolejnych zwycięstw, a to nie tylko robi duże wrażenie, ale też może wywoływać strach wśród rywali. Wszak nowojorski zespół rzadko kiedy w tym sezonie mógł zaprezentować pełną siłę rażenia – na Brooklynie mają nadzieję, że uda się to zrobić w najważniejszych momentach sezonu, czyli w fazie play-off.

W związku z tym przedłuża się absencja Duranta, a Nets bardzo ostrożnie podchodzą do kontuzji swoich zawodników. Mogą sobie na to zresztą pozwolić, biorąc pod uwagę jak dobrze idzie im pomimo tego typu problemów. W środę do zwycięstwa walnie przyczynili się np. Joe Harris (28 punktów, 7/12 za trzy) czy Blake Griffin (11 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty).

Głębia składu Nets jest więc niewątpliwie ich dużą siłą, a przecież wciąż na debiut w barwach Brooklynu czeka LaMarcus Aldridge, z którym nowojorski klub podpisał ostatnio kontrakt. Jeśli tylko zdrowie dopisze, to Nets z pewnością rozpoczną playoffs jako główny faworyt do zdobycia mistrzostwa – wtedy jednak o sukcesach sezonu zasadniczego trzeba będzie zapomnieć.

