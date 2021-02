Brooklyn Nets w gazie – Zachód im nie straszny

Kyrie Irving / fot. wikimedia commons

To miał być duży sprawdzian umiejętności dla Brooklyn Nets: pięć meczów na Zachodzie, pojedynki kolejno z Warriors, Kings, Suns, Lakers oraz Clippers. Nowojorska drużyna rozpoczęła swoją wycieczkę znakomicie, bo od 17-punktowego zwycięstwa nad GSW, lecz z powodu kontuzji ścięgna udowego straciła Kevina Duranta na kolejne spotkania.

Nets pokazali jednak duży charakter, bo wygrali wszystkie cztery pozostałe spotkania – w żadnym na parkiecie nie pojawił się KD – i z Zachodu wracają na Brooklyn z perfekcyjnym bilansem 5-0. Tym samym są pierwszą od 2010 roku drużyną z konferencji wschodniej, której udała się taka sztuka – wtedy dokonali tego Chicago Bulls.

Pod nieobecność Duranta pierwsze skrzypce grają oczywiście James Harden (37 punktów) oraz Kyrie Irving (28 oczek) – to jest właśnie przywilej posiadania w zespole aż trzech wielkich gwiazd. Dzięki ograniu Clippers nowojorski zespół ma na koncie już 20 zwycięstw – to tyle samo co najlepsi w konferencji 76ers, choć drużyna z Filadelfii ma wciąż jedną porażkę mniej.

Punktem przełomowym dla Nets miała być wstydliwa porażka z Detroit Pistons kilkanaście dni temu. To od tego momentu Nets zaczęli się rozpędzać i wygrali sześć kolejnych spotkań, pokazując przede wszystkim sporo twardej gry. Tego brakowało drużynie Steve’a Nasha w poprzednich tygodniach, z czym zgodził się m.in. Harden, który dołączył do zespołu w połowie stycznia.

Gra Brooklynu może więc coraz bardziej imponować – tym bardziej, że na Zachodzie ograli zarówno Lakers, jak i Clippers – choć nadal najwięcej do życzenia pozostawia defensywa Nets. Pewne rzeczy można nadrobić jednak energią oraz zaangażowaniem, a z tym akurat Nowojorczycy ostatnio problemów nie mają, co przekłada się na znacznie lepszą postawę zespołu.

Tomek Kordylewski

