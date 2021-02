Cade Cunningham – 40 punktów, apetyty rosną! (WIDEO)

Cade Cunningham / fot. Oklahoma State Cowboys

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Kibice NBA już od dłuższego czasu powtarzają, że w tym sezonie drużyny z dołu tabeli walczą przede wszystkim o prawo wyboru Cade’a Cunninghama w drafcie NBA. 19-latek w sobotę pokazał dlaczego. Obrońca Oklahoma State w starciu z lokalnym rywalem (uczelnią Oklahoma) zapisał na konto aż 40 punktów i 11 zbiórek, pomagając swojej drużynie wygrać 94:90 po dogrywce.

Cunningham w ostatnich dziesięciu minutach drugiej połowy zdobył 15 z 25 punktów zespołu, trafiając po drodze bardzo ważne rzuty. Potem w dogrywce dołożył jeszcze kilka trafień, w tym cztery celne rzuty z linii rzutów wolnych, które zapewniły zwycięstwo uniwersytetowi Oklahoma State. W całym meczu Cunningham spudłował zresztą tylko jeden z 14 rzutów wolnych.

To, czym 19-latek zaimponował najbardziej, to ogromny spokój, z jakim grał w tych decydujących minutach meczu. Dzięki jego świetnej postawie Kowboje ograli więc wyżej notowanego rywala – teraz uniwerek może powoli szykować się do wielkiego turnieju NCAA, choć nadal nie jest w stu procentach pewne, czy college Oklahoma State weźmie w nim udział.

Wszystko dlatego, że NCAA nałożyła na uniwersytet karę ze względu na działania korupcyjne byłego już asystenta, Lamonta Evansa. Kowboje od tej decyzji się oczywiście odwołali, a odpowiednie organy NCAA jak do tej pory jeszcze tego odwołania nie rozpatrzyły i wiele wskazuje na to, że koniec końców Oklahoma State z Cunninghamem na czele jednak w turnieju NCAA wystąpią.

Tymczasem ogromny talent, świetne warunki fizyczne i znakomita postawa Cunninghama w trwających rozgrywkach NCAA czynią z niego niemal pewniaka do wyboru z numerem jeden w tegorocznym drafcie NBA. Mierzący ponad 203 centymetrów zawodnik fantastycznie operuje piłką, doskonale rozgrywa i potrafi świetnie kreować sobie rzut, a do tego ma duży potencjał w obronie.

Tego typu gracze są dziś w NBA niezwykle pożądani, a Cunningham już porównany jest np. do Bena Simmonsa z lepiej rozwiniętą grą w ataku. W przekroju całego sezonu (20 spotkań) obrońca notuje średnio 19.8 punktów, 6.3 zbiórek oraz 3.5 asysty na mecz, trafiając ponad 43 procent trójek. Dobre występu w turnieju NCAA – jeśli Oklahoma State się tam pojawią – mogą dodatkowo wzmocnić i tak silną już pozycję 19-latka przed tegorocznym draftem.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>