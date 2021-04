Celtics w formie – zepsuli powrót fanów Lakers

Marcus Smart / fot. wikimedia commons

Coraz trudniej powstrzymać Boston Celtics. Jednego wieczora Jayson Tatum może rzucić 40-50 punktów. Kolejnego może to zrobić Jaylen Brown. W czwartek to właśnie Brown był najlepszym graczem Celtów i po raz trzeci w tym sezonie dobił do granicy 40 oczek, trafiając 17 z 20 swoich rzutów. Dzięki jego świetnej postawie Bostończycy przedłużyli swoją serię zwycięstw.

Celtics wygrali już pięć kolejnych meczów, w tym wszystkie trzy ostatnie starcia na Zachodzie, gdzie grali kolejno w Denver, Portland oraz Los Angeles. Nie da się ukryć, że to najlepszy w tym sezonie okres dla Celtów, którzy w tym momencie mogą pochwalić się bilansem 30-26, co daje im piątą lokatę w konferencji wschodniej. Taki sam bilans mają również Hawks na czwartym miejscu.

W czwartkowym pojedynku z Lakers wynik rozstrzygnęli w zasadzie na początku czwartej kwarty, nie mając większych problemów z osłabionym rywalem, który wciąż gra bez LeBrona Jamesa oraz Anthony’ego Davisa. Co prawda rezerwowi Lakers zdołali jeszcze potem odrobić nieco straty w starciu ze zmiennikami Celtics, ale koniec końców Brown załatwił sprawę.

Przez słabą postawę bostońskich rezerwowych Brown i kilku innych starterów Celtics musiało bowiem wrócić do gry w samej końcówce, ale 24-letni skrzydłowy nie miał zamiaru pozwolić na to, by zwycięstwo prześlizgnęło się Celtom przez ręce. W ostatnich kilkudziesięciu sekundach spotkania dołożył więc dwa kolejne trafienia i upewnił się, że Bostończycy opuszczą Staples Center z tarczą.

Łącznie aż sześciu graczy Celtics zdobyło w tym meczu 12 lub więcej oczek, a solidnie zaprezentowali się też m.in. Tristan Thompson (14 punktów) czy debiutant Payton Pritchard (15 oczek). Bostoński zespół nadal musi sobie radzić bez Evana Fourniera, czyli zawodnika sprowadzonego w ostatnim dniu okienka transferowego – ale nawet i bez niego Celtom idzie ostatnio bardzo dobrze.

Nie był to więc zbyt udany wieczór dla fanów Lakers, którzy po raz pierwszy w trwających rozgrywkach zasiedli na trybunach (w liczbie ok. 2 tysięcy) i mogli na żywo obserwować swoją ulubioną drużynę. W tym momencie wszyscy w Mieście Aniołów czekają na powrót Davisa i LeBrona, który jest coraz bliżej, choć pewnej daty wciąż jeszcze nie poznaliśmy.

