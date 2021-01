Chorwacki zmiennik – Marko Ramljak blisko Torunia

Marko Ramljak / fot. ABA liga

Marko Ramljak – jego nazwisko od kilku dni krąży w polskim koszykarskim środowisku i Internecie – praktycznie całą swoją dotychczasową karierę spędził w klubach chorwackich. Najpierw przez wiele lat związany był z KK Zadar, przewinął się również przez drużyny Cedevity i Cibony. W latach 2017-2019 występował z kolei w bośniackim HKK Zrijnski, zresztą podobnie jak starszy o 3 lata Ivan, także Marko urodził się właśnie na terytorium Bośni.

Obecne rozgrywki rozpoczął za to w bułgarskim Balkan Botewgrad, lecz zagrał w jego barwach tylko dwa mecze – we wrześniu w przegranym 65:73 spotkaniu eliminacyjnym do ligi Mistrzów ze Smokami Mińsk (28 minut, 7 pkt, 5 zb.), a w październiku w wygranym aż 102:61 spotkaniu z Spartakiem Pleven (22 minut, 4 pkt, 3 zb.). Liga bułgarska regularne rozgrywki wznowiła jednak dopiero w grudniu i wtedy już Chorwata w składzie Botevgradu nie było.

Według uzyskanych przez nas informacji, negocjacje kontraktowe są już na ukończeniu i umowa powinna zostać ogłoszona w ciągu najbliższych godzin. Należy oczekiwać, że Ramljak będzie pełnił w toruńskim zespole rolę zmiennika Bartosza Diduszki na pozycji „3”, a także Aarona Cela na „4”.

Polski Cukier z bilansem 9 zwycięstw i 13 porażek jest jednym z zespołów, które rywalizują o zajęcie 8. miejsca, ostatniego premiowanego występami w play off.

WM

