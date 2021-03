Co z tym Durantem? Nieznana data powrotu

Kevin Durant / fot. Brooklyn Nets, materiały prasowe

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

To był comeback niemal jak z bajki. Kevin Durant po roku przerwy spowodowanej zerwanym ścięgnem Achillesa wrócił do gry i już w barwach nowego klubu pokazał fantastyczną formę. Przez kilka pierwszych tygodni sezonu KD wyglądał jak ten sam gracz, który w poprzednich latach był jednym z najlepszych strzelców – ale też ogólnie graczy – w całej lidze.

Niestety tę piękną historię przerwał kolejny uraz, tym razem ścięgna udowego. Durant od 13 lutego pozostaje poza grą – w tym czasie opuścił zresztą nie tylko 19 meczów Nets, ale też tegoroczny All-Star Game, w którego trakcie miał pojawić się na parkiecie jako kapitan jednego z zespołów. W tym momencie nadal nie wiadomo, kiedy KD powróci do gry.

Na Brooklynie od dłuższego czasu powtarzają, że rehabilitacja skrzydłowego idzie w dobrym kierunku i ten powrót nastąpi „niedługo”, ale nikt nie potrafi określić dokładnej daty. W niedzielę trener Steve Nash po raz kolejny potwierdził jedynie, że nie nastąpi to w tym tygodniu. Fani Nets zaczynają się więc nieco obawiać, choć na całe szczęście na absencji KD nie cierpią wyniki zespołu.

Pod jego nieobecność Brooklyn przegrał tylko trzy spotkania, a duża w tym zasługa Jamesa Hardena – na obrońcę akurat można liczyć, bo Brodacz od swojego debiutanckiego sezonu jest nie do zdarcia i prawie wcale meczów nie opuszcza. W związku z tym Nets wygrywają nawet bez Duranta czy Irvinga – ten ostatni wziął sobie kilka dni temu wolne, ale w poniedziałek wróci do gry.

Wszystko to sprawia, że na Brooklynie nadal bardzo ostrożnie będą podchodzić do kontuzji Duranta i opóźniać jego powrót, gdyby pojawiły się jakieś komplikacje. Jak zresztą stwierdził Nash, dla klubu najważniejsze jest, by 32-latek był w pełni zdrów na fazę play-off, kiedy to Nets mają nadzieję powalczyć o najwyższe cele – wtedy zdrowie może się okazać dla nich kluczowe.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>