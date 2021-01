Co za sezon! Michał Michalak błyszczy w Bundeslidze

Michał Michalak / fot. Syntaincs MBC

Do znakomitych statystyk reprezentanta Polski jesteśmy już przyzwyczajeni. Zdobyte w sobotę 27 punktów było już 7. występem w obecnych rozgrywkach koszykarskiej Bundesligi, w którym były gracz Legii Warszawa zdobył 20 lub więcej punktów.

Tym razem jednak skuteczność Michała Michalaka nie wystarczyła do odniesienia 5. zwycięstwa w sezonie. A jeszcze na 2 i pół minuty przed zakończeniem spotkania wydawało się, że będzie to możliwe. Polak trafił wtedy 3. w kwarcie, a 4. w meczu „trójkę” i przewaga gości wynosiła zaledwie jeden punkt (85:86). Ostatnie akcje należały jednak do nich, a konkretnie do obwodowego Matta Mobleya, który w całym meczu uzyskał 29 punktów.

Michalak zakończył spotkanie z dorobkiem o 2 „oczka” niższym. Na 27 punktów złożyło się 4 z 10 celnych rzutów za 2 punkty, 4 z 8 trafionych prób za 3 i 7 z 9 wykonanych rzutów wolnych. Najlepszy strzelec zespołu MBC i wicelider tabeli strzelców Bundesligi (średnia 20,8 pkt) do swojego dorobku dodał 7 zbiórek, 4 asysty i 8 wymuszonych fauli.

Syntainics MBC po 10 spotkaniach ma bilans 4 zwycięstw i 6 porażek. Po sobotnich meczach drużynie Polaka dawało to 11. miejsce w tabeli ligi BBL.

