CONVERSE IRIDESCENT

Converse.pl – tutaj znajdziesz najnowsze modele butów! >>

W skład kolekcji wchodzą dwa unikalne modele przeznaczone dla profesjonalistów. Jednym z nich jest dobrze znany z boiska All Star BB Evo. To but z półwysoką cholewką. który zapewnia dodatkową amortyzację pięty dla jej ochrony. Materiałowa cholewka z siateczki zapewnia maksymalną stabilność i przewiewność buta. a podeszwa środkowa Nike React amortyzuje i ułatwia poruszanie się podczas noszenia. Wyjątkowego charakteru dodaje cholewka w jodełkę z opalizującymi akcentami. Migające światła.

Drugie buty z linii Iridescent to wyprzedzające swoje czasy półwysokie buty do koszykówki G4. Łączą one w sobie technologie niezbędne na boisku, aby zapewnić przewagę nad konkurencją. Lekka cholewka z syntetycznego materiału jest ozdobiona opalizującymi nakładkami. które zmieniają kolor przy każdym kroku. Nike Zoom Air w przedniej części podeszwy. pianka Nike React w pięcie oraz wkładka OrthoLite zapewniają komfort i zwrotność w każdej sytuacji.

Kolekcja Iridescent dostępna jest już na Converse.pl. Model All Star BB kosztuje 529 zł, a model G4 dostępny jest w cenie 479 zł. W kolekcji znajdują się też modele lifestylowe takie jak Chuck 70 i Pro Leather, które sprawdzą się nie na boisku, ale z koszykarskim klimatem urozmaicą każdą stylizację.

