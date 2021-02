Converse świętuje 130 lat łamania barier w koszykówce

.

W 2021 roku Converse powraca do najważniejszych momentów swojego koszykarskiego dziedzictwa poprzez serię kapsułowych kolekcji, które inspirują do przełamywania barier na boisku i poza nim.

1891: Początek

Historia zaczyna się w Massachusetts. Buty All Star BB Evo I Chuck 70 powstałe w wyniku współpracy z bostońskim Concepts utrzymane są w zielono-pomarańczowej kolorystyce inspirowanej brzoskwiniowymi koszami, które służyły jako pierwsze prowizoryczne obręcze w koszykówce.

1955: Przełamywanie barier w Indianie

Druga odsłona, Converse Breaking Down Barriers, upamiętnia doniosłe wydarzenie, jakim jest zdobycie mistrzostwa stanu Indiana w koszykówce przez drużynę Crispus Attucks High School pod wodzą młodego Oscara Robertsona. To pierwszy przypadek zdobycia tytułu stanowego przez czarnoskórą drużynę w Indianie. Historia drużyny jest tym bardziej niezwykła, że młodzi mężczyźni musieli zmierzyć się nie tylko z grą na boisku, ale też uprzedzeniami w swoim mieście i całym stanie. W rzeczywistości grupa powstała z powodu segregacji, dopiero w 1942 roku otrzymali oni możliwość wzięcia udziału w turnieju stanowym.

Na cześć tej niezwykłej drużyny Converse umieścił jej barwy oraz materiały reprezentujące ich charakterystyczną kurtkę na modelu Chuck 70 i klasycznym Pro Leather.

1971-2019: Dawniej i dziś

W 1971 roku oryginalny płócienny but do koszykówki od Converse opuścił boisko i stał się ikoną kultury. Natomiast w 2019 marka ponownie wkroczyła do gry. W tej kapsułowej kolekcji Converse łączy retro cholewkę od All Star Pro BB i nowoczesny materiał quad axial z Chucka 70. W ten sposób dziedzictwo połączyło się z wydajnością tak jak historia z teraźniejszością.

„Pamiętam wejście na swój pierwszy mecz” – mówi Draymond Green z Golden State Warriors o swoich wspomnieniach z rozwoju i transformacji, które na zawsze zmieniły trajektorię jego życia. „To było surrealistyczne przeżycie. Jeśli spojrzysz na moje zdjęcia z tego meczu zobaczysz na mojej twarzy prawdziwą niepewność. Jedyne co wiedziałem na pewno, to to, że wkrótce spełnię swoje życiowe marzenie.”

1976: The Birth of Flight

5 sierpnia 1976 roku National Basketball Association łączy się z American Basketball Association ostatecznie zmieniając wymiar i kunszt koszykówki.

„Kiedy wracam myślami do tego roku mam przed oczami połączenie dwóch rzeczy w coś wielkiego” – mówi Julius „Dr. J” Erving. „Z jednej strony oznaczał koniec pewnej ery, ale z drugiej strony oznaczał początek kolejnej ekscytującej ery. Miejmy nadzieję, że ten czas nigdy nie zostanie zapomniany”.

Świętując 45. rocznicę ostatniego sezony ABA, Converse Pro Leather charakteryzuje się oryginalnymi kolorami ABA, a także posiada wymienne Star Chevron z szenilową naszywką z tkaniną w kształcie piłki na obu zapiętkach.

2018: Najbardziej ekspresyjna liga świata

Odzwierciedlając ekspresyjną naturę współczesnej gry i unikalny styl graczy, NBA zniosła ograniczenia dotyczące kolorystyki obuwia w 2018 roku. Od tego czasu gracze i cała liga NBA zajęła wiodącą pozycję w ekspresji inspirując do postępu. Ten rok oznaczał również powrót Converse na boiska poprzez współpracę z Kellym Oubre Juniorem. The Iridescent Pack wyróżnia się odważnym gradientem na sylwetkach takich jak G4 low i All Star BB Evo, które symbolizują odwagę, dążenie do indywidualnego stylu, które charakteryzują dzisiejszych graczy.

“Nie wyrażamy się tylko poprzez to, co nosimy, ale poprzez to, co robię” – mówi Natasha Cloud z WNBA Washington Mystics. „Moja podróż w kierunku społecznych zmian zaczęła się od tego, że zdałam sobie sprawę, że sprawa jest większa niż ja sama, większa niż koszykówka. Zdałam sobie sprawę, że mogę wykorzystać koszykówkę jako platformę, która pomoże mi wprowadzać rzeczywiste zmiany.”

Kapsułowe kolekcje Converse dostępne będą na Converse.pl i w sklepach stacjonarnych Converse.

źródło: Converse