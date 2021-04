CP3 z zimną krwią – Knicks zatrzymani (WIDEO)

Szymon Rduch, Paweł Pawłowski, Kacper Młynarski i Karol Gruszecki – to skład reprezentacji Polski w koszykówce 3×3, który został zgłoszony na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. Nie jest to jednak zestawienie ostateczne, a szansę występu mają również Przemysław Zamojski i Michael Hicks, wybrani jako rezerwowi.