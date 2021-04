Czarni bardzo pewnie – finał 1. ligi o krok

Piotr Śmigielski / fot. Czarni To Wy, Grupa Sierleccy – Czarni Słupsk

Już do 19 zwycięstw wydłużyła się znakomita seria zwycięstw Czarnych w meczach rozgrywanych w słupskiej Gryfii w obecnym sezonie 1. ligi. Koszykarze z Łańcuta ani w sobotę (82:60 dla gospodarzy), ani też w niedzielę (99:80) nie byli w stanie nawiązać walki o zwycięstwo w starciu z głównym faworytem do ekstraklasy.

W niedzielnym spotkaniu słupszczanie zwyciężyli przede wszystkim atakiem – trafili 37 z 63 rzutów z gry (58 procent), a dodatkowo wykorzystali wszystkie 15 rzutów wolnych. Jeszcze w połowie 3. kwarty ich przewaga wynosiła co prawda tylko 3 punkty (58:55), lecz w jej końcówce Czarni wzmocnili obronę, a ich gwiazdy zadbały o skuteczność w ataku. Seria punktowa 13:3 dała gospodarzom 13-punktowe prowadzenie, które rozstrzygnęło losy spotkania.

21 punktów dla zespołu ze Słupska zdobył Jakub Musiał (8/13 z gry), po 18 „oczek” dodali Damian Pieloch (8/13 z gry) i Hubert Pabian (6/14 z gry), a 16 było autorstwa Dawida Słupińskiego. Poczynaniami zespołu Czarnych skutecznie z kolei dowodził Adrian Kordalski (9 pkt, 9 as.), chociaż i on we wspomnianym fragmencie 3. kwarty uaktywnił się w ataku.

Gościom nie pomogło 19 punktów Filipa Małgorzaciaka, jak i 16 „oczek” zdobytych przez Dawida Zaguły i Wojciecha Frasia. Rawlplug Sokół wraca do Łańcuta po 2 porażkach i szansy na przedłużenie serii półfinałowej będzie szukał na własnym parkiecie, gdzie w sezonie regularnym wygrał 10 z 15 meczów.

Trzeci mecz tej serii odbędzie się w sobotę 1 maja o godz. 17:30. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

WM

