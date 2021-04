Czarni lepsi od Pruszkowa – mają półfinał!

Rywal powalczył, ale faworyt wygrał wszystkie 3 mecze. Koszykarze Grupy-Sierleccy Czarni Słupsk pokonali w Pruszkowie Elektrobud-Investment ZB 85:65 i awansowali do półfinałów Suzuki 1. ligi. Końcowy wynik sobotniego spotkania jest trochę mylący, gdyż po 3 kwartach to gospodarze prowadzili 57:54. Ostatnie 10 minut należało jednak do najlepszego zespołu sezonu regularnego.