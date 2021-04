Czarodziej Luka Doncić – co za rzut! (WIDEO)

Luka Doncić / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

W takich momentach tylko jedno słowo może opisywać Lukę Doncica: MAGIA. W środę zdawało się, że Mavs przegrają z niżej notowanymi Grizzlies. Kolejny już jednak raz NBA zaskoczyła niesamowitą końcówką. Najpierw dwa rzuty wolne spudłował Grayson Allen, choć to przecież zawodnik wykonujący takie rzuty na 90-procentowej skuteczności w trwających rozgrywkach.

Jego dwie niecelne próby dały więc jeszcze Mavericks nadzieję, ale czasu było mało – mniej niż dwie sekundy – a goście przegrywali 113:111. W takich warunkach piłka musi trafić w ręce Doncica i tak też stało się tym razem, choć Słoweniec piłkę otrzymał w bardzo trudnej sytuacji: tyłem do kosza i w momencie, gdy prawie stracił równowagę, przez co rzut z dystansu oddał… jedną ręką.

Piłka w jakiś magiczny niemal sposób znalazła drogę do kosza, a Doncić mógł cieszyć się z kolejnego w swojej karierze takiego rzutu. Od swojego debiutu ma on już cztery rzuty na zwycięstwo lub remis (w ostatnich pięciu sekundach czwartej kwarty bądź dogrywki) – to najlepszy wynik w całej lidze począwszy od sezonu 2018/19, kiedy to Luka zadebiutował w NBA.

Po meczu trener Rick Carlisle przyznał, że takie zwycięstwa zdarzają się bardzo rzadko, ale Mavs mieli swojego Houdiniego, jak to określił szkoleniowiec Dallas. „To był po prostu jeden z tych szczęśliwych wieczorów, w trakcie których udało nam się uciec z wygraną” – dodał Carlisle. Z kolei bohater Mavericks nie ukrywał, że był to bardzo szczęśliwy rzut.

Doncić potrafi jednak tego typu cyrkowe rzuty trafiać, co wielokrotnie udowadniał na różnego rodzaju wideo pojawiających się w mediach społecznościowych. Ledwie kilka dni temu udało mu się trafić zza kosza, gdy schodził do szatni po przedmeczowej rozgrzewce:

Nic więc dziwnego, że Słoweniec ma ogromną wiarę w siebie w takich sytuacjach – tak przed meczem, jak i w jego trakcie. I nieważne, że w środę przed zdobyciem decydujących punktów spudłował 7 z 9 prób zza łuku. Ostatecznie trafił ten najważniejszy rzut, a zmagania zakończył z dorobkiem 29 oczek oraz dziewięciu asyst i pięciu zbiórek.

Zwycięstwo miało dla Mavs podwójne znaczenie, gdyż Grizzlies są zaraz za ich plecami – na ósmym miejscu – w konferencji zachodniej. Ekipa z Dallas z bilansem 30-24 ma więc teraz trochę oddechu i może szykować się do walki o lokatę numer sześć, którą z bilansem 31-23 zajmują zawodnicy Portland Trail Blazers, a która zapewnia bezpośredni awans do fazy play-off.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>