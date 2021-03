Czas Lillarda – ograł też Pelicans! (WIDEO)

Damian Lillard / fot. wikimedia commons

Można powiedzieć, że mecz między Pelicans a Blazers zakończył się w znajomym stylu – dla obu drużyn. Pelikany nie po raz pierwszy w tym sezonie roztrwoniły bowiem bardzo dużą przewagę. Jeszcze na sześć minut przed końcem spotkania prowadzili nawet 17 punktami, ale wtedy na scenę – jak zwykle w takich momentach – wkroczył Damian Lillard, który w takich chwilach gra przecież najlepiej w lidze.

Dame siedem ze swoich 50 punktów zdobył w ostatniej minucie – wliczając w to także decydujące punkty po trafieniach z linii rzutów wolnych. W odpowiedzi Pelicans musieli przerzucić piłkę przez cały parkiet – to im się nawet udało, ale rzut Ziona Williamsona z trudnej pozycji tylko odbił się od obręczy, dzięki czemu to Blazers mogli cieszyć się z fantastycznego zwycięstwa.

Niestety w Nowym Orleanie po raz kolejny musieli oglądać, jak ich drużyna zalicza tego typu upadek i oddaje niemal wygrany mecz. Zabrakło zimnej krwi – czyli czegoś, co Lillard akurat ma pod dostatkiem – choć Williamson (28 punktów), Ingram (30 punktów) czy Ball (17 asyst) do pewnego momentu zdawali się mieć wszystko pod kontrolą.

Drużyna z Portland jako pierwsza w tym sezonie ekipa w NBA zaliczyła powrót na taką skalę. Główna w tym zasługa Lillarda, który do 50 oczek dołożył zresztą 10 asyst. Rozgrywający zaliczył zresztą bardzo efektywne spotkanie, bo do zdobycia 50 punktów potrzebował zaledwie 20 rzutów z gry – trafił 13 z nich (w tym 6/13 zza łuku), a do tego również wszystkie 18 rzutów wolnych.

Lillard już po raz 12. w karierze dobił do granicy 50 punktów (wyrównał tym samym wynik LeBrona Jamesa), a po raz trzeci udało mu się zaliczyć spotkanie na co najmniej 50 oczek i 10 asyst. Warto podkreślić, że w historii NBA więcej takich meczów ma tylko James Harden (osiem), a tyle samo Russell Westbrook oraz Tiny Archibald.

Zawodnik po meczu nie był jednak zadowolony z postawy swojego zespołu we wcześniejszych fragmentach spotkania. Zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że Blazers muszą jako zespół grać dużo lepiej w defensywie – wtedy nie będzie konieczności odrabiania tak dużych strat. Obrona Portland w trwających rozgrywkach jest jedną z najmniej efektywnych w całej lidze.

Jest to problem całego zespołu i raczej nie rozwiąże go powrót do gry CJ-a McColluma, choć widok obrońcy na parkiecie – po dwóch miesiącach przerwy – to z pewnością spora radość dla kibiców Blazers. 29-latek musi jednak najpierw zrzucić trochę rdzy – przeciwko Pelicans w 26 minut zdobył 10 punktów, trafiając tylko trzy z 11 prób.

