Dąbrowa lepsze od Gliwic – Elijah Wilson z przytupem

Elijah Wilson / fot. Dorota Murska, MKS Dabrowa Górnicza

Amerykański snajper MKS-u w trakcie sezonu był jednym z najlepszych graczy zespołu, między innymi 4-krotnie przekroczył granicę 20 punktów. W ostatniej kolejce rozgrywek, gdy zespół z Dąbrowy Górniczej walczył o zajęcie 9. miejsca, poszedł jednak o krok dalej.

W ciągu niecałych 35 minut Wilson trafił 8 z 13 rzutów za 3 punkty, skuteczny był również w rzutach za 2 (5/6) i za 1 punkt (2/2). To dało mu łącznie 36 punktów, czyli zaledwie o 1 mniej, niż w piątek rzucił Isaiah Williams z Polpharmy, który tym samym ustanowił nowy rekord punktowy obecnego sezonu Energa Basket Ligi.

Oba zespoły przystąpiły do niedzielnego spotkania w mocno osłabionych składach. W ekipie gospodarzy ponownie zabrakło wybranego do najlepszej „piątki” sezonu Lee Moore’a, z kolei w drużynie gości nie obejrzeliśmy Jordona Varnado, Taylera Personsa i Shannona Boguesa.

Lepiej ze zmianami w składzie poradzili sobie koszykarze gospodarzy, którzy na początku 3. kwarty prowadzili różnicą nawet 17 punktów (55:38). Lokalni rywale z Gliwic napędzili im jednak w pewnym momencie strachu, gdyż po serii celnych rzutów Terry’ego Hendersona (14 pkt) zmniejszyli straty do zaledwie 3 „oczek” (70:73).

Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Akcjami 2+1 popisali się Vytautas Cizauskas (15 pkt) i Milivoje Mijović (9 pkt, 6 zb.), na co zawodnicy GTK nie znaleźli już odpowiedzi.

MKS Dąbrowa Górnicza wygrał ostatecznie 86:74 i zakończył sezon na 9. pozycji. Jak na zespół, który zaczął sezon od 6 przegranych z rzędu i wkrótce po odniesieniu 1. zwycięstwa stracił najlepszego gracza z powodu kontuzji (Sachę Killeya-Jonese. to bilans 14 zwycięstw i 16 porażek należy uznać za dobry wynik.

Gorsze nastroje panować będą za to w Gliwicach. Spore inwestycje w zespół i dobry początek sezonu nie wystarczyły do zrealizowania planu, którym były występy w fazie play off. GTK z bilansem 11 zwycięstw i 19 porażek zakończył sezon na 12. pozycji.

