Damian Lillard – król końcówek ratuje Blazers (WIDEO)

.

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Było 122:117 dla Chicago Bulls, a na zegarze pozostało 11.5 sekundy. Wydawało się, że Byki zwycięstwo mają już w kieszeni, ale Damian Lillard miał jeszcze coś do powiedzenia. Po meczu sam zresztą przyznał, że w takich sytuacjach drużyna goniąca z reguły traci nadzieje, natomiast takie myślenie z pewnością nie dotyczy lidera Blazers.

Najpierw trafił trójkę z 11 metra, zmniejszając straty do dwóch punktów. Chwilę później jego koledzy wywalczyli rzut sędziowski, bardzo mądrze zamykając w rogu Zacha LaVine’a. Wciąż trzeba było jednak wygrać ten rzut – Gary Trent Jr. jakimś cudem znalazł się w górze szybciej niż dwukrotny zwycięzca konkursu wsadów, a piłkę zebrał Robert Covington i szybko przekazał ją do Lillarda.

To nie była łatwa pozycja, tym bardziej że na zegarze zostało zaledwie 6 sekund, a Dame potrzebował chwili, by opanować piłkę. Gdy wreszcie to mu się udało, nie zastanawiał się długo i mimo twardej obrony Lauriego Markkanena złożył się do kolejnego rzutu za trzy. Trafił równo z syreną, po raz kolejny udowadniając, że w takich momentach chyba nie ma w NBA lepszego gracza.

To był zresztą jego kolejny znakomity występ – przed tym wszystkim na koncie miał 38 punktów oraz 9 asyst, ale dokładając dwie trójki (w całym meczu trafił 8 z 17 prób z dystansu) jeszcze powiększył swój dorobek do 44 oczek. – Z tym po prostu trzeba się urodzić – stwierdził po spotkaniu Terry Stotts w odniesieniu do niezwykle zimnej krwi Lillarda w takich momentach.

Dame ma tym samym na koncie już trzy rzuty na zwycięstwo równo z syreną, co jest najlepszym wynikiem w historii zespołu z Portland. Przy okazji Dame śrubuje także rekord klubu, jeśli chodzi o mecze z dorobkiem 40 lub więcej punktów. Po sobotnim starciu ma ich już 35 w karierze, czyli dwa razy więcej niż drugi na liście Clyde Drexler (17).

Dla Bulls to tym bardziej przykra porażka, że udało im się w tym pojedynku odrobić 19 punktów z początku drugiej połowy. Znakomite zawody rozgrywał m.in. wspomniany Markkanen, który zdobył 31 punktów, lecz w końcówce to Dame skradł całe show i poprowadził Blazers do wygranej. Dzięki temu Portland utrzymali miejsce w najlepszej ósemce Zachodu, gdzie robi się coraz ciaśniej.

Tomek Kordylewski

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>