Dennis Schroder chce zostać w Lakers – ale stawia warunki

Przed sezonem Lakers sprowadzili Dennisa Schrodera z Oklahoma City Thunder, oddając w zamian m.in. wybór w pierwszej rundzie poprzedniego draftu. Od początku wiadomo było więc, że będą chcieli go zatrzymać w Los Angeles na dłużej – obowiązująca umowa Niemca kończy się po tym sezonie, dlatego też Schroder w trwających rozgrywkach stara się o nowy kontrakt.

W czwartek stwierdził, że chce grać w LA przez długi czas, ale oczekuje odpowiedniego wynagrodzenia. Lakers składali mu już różne oferty przedłużenia kontraktu, lecz według raportów 27-latek z Brunszwiku odrzucił na razie każdą z nich. W tym momencie klub z Miasta Aniołów może zaoferować rozgrywającemu przedłużenie umowy o cztery lata o wartości 83 milionów dolarów.

To całkiem sporo – podobną kwotę przed startem sezonu otrzymał Fred VanVleet od Toronto Raptors, który jawi się jako lepszy zawodnik od Schrodera. Ten co prawda dobrze odnalazł się w Mieście Aniołów i jest bardzo ważnym punktem Lakers, gdzie występuje w roli startera i odciąża LeBrona Jamesa w obowiązkach rozgrywającego.

Jak do tej pory, w 37 rozegranych meczach Schroder notuje średnio 14.8 punktów oraz 4.7 asyst, trafiając jednak tylko 31 procent rzutów z dystansu. W poprzednim sezonie – gdy był jednym z kandydatów do najlepszego rezerwowego w całej lidze – w podobnym wymiarze czasowym mógł pochwalić się średnią 19 punktów na mecz i ponad 38-procentową skutecznością trójek.

Mimo to Lakers na razie albo nie chcą składać mu tak dużej oferty, albo grają na przeczekanie. Być może to jednak sam zawodnik chce poczekać do lata i wejść na rynek, by zobaczyć, jakie jest zainteresowanie jego osobą i wybrać najlepszą dla siebie ofertę. Tak czy siak, obie strony mają jeszcze trochę czasu, żeby się dogadać – mogą to zrobić także latem tego roku.

Wtedy jednak Schroder będzie mógł zażądać jeszcze więcej – szczególnie jeśli w drugiej części sezonu pokaże się z dobrej strony i pomoże Lakers w fazie play-off, gdzie celem jest oczywiście obrona mistrzowskiego tytułu. Dodatkowo, latem sporo klubów może mieć dużo wolnych środków, co może być zachętą dla takich graczy jak Schroder, by jednak przetestować rynek.

