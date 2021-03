Dobry początek Stali – wygrana z Holendrami (WIDEO)

James Florence i Jakub Garbacz / fot. FIBA Europe

Stal była faworytem wtorkowego spotkania, w którym o awans do najlepszej „8” FIBA Europe Cup rywalizowała z gospodarzami umieszczonej w holenderskim Hertogenbosch „bańki”. Początek był jednak nieudany – rywale szybko trafili 3 razy z dystansu, dobrze też walczyli o zbiórki i objęli prowadzenie 17:6.

Koszykarze Igora Milicicia rozkręcali się jednak z każdą minutą, tak, jak często czynią to na parkietach Energa Basket Ligi. W 1. kwarcie wtorkowego meczu sygnał do lepszej gry dał Jakub Garbacz (17 pkt) – najlepszy polski zawodnik PLK zaczął od celnego rzutu za 3 punkty, a w kolejnych akcjach skutecznie i odważnie atakował strefę podkoszową. Tradycyjnie efektywny w ataku był także Chris Smith (15 pkt).

Stal konsekwentnie przykręcała również śrubę rywalom w defensywie, często stosując wstawki obrony na całym parkiecie. To wybijało holenderski zespół z rytmu i na przerwę to ostrowski zespół zszedł z prowadzeniem 45:40.

W 3. kwarcie dobry moment zanotowali rezerwowi gracze Stalówki – w pewnym momencie trener Igor Milciić zdecydował się na grę wyłącznie drugą „piątką”, a ta utrzymywała kilkupunktową zaliczkę. Na zakończenie tej kwarty za 3 trafił James Florence i Stal prowadziła już 69:60.

Amerykański snajper dopiero się jednak rozkręcał. „Jimmy” przez cały mecz wykonywał również dużo pracy w obronie i to właśnie agresywna defensywa, już na połowie rywala, pozwoliła mu na początku 4. kwarty wymusić dwie straty koszykarzy Den Bosch, które zamienił następnie na dwie celne „trójki”.

Stal prowadziła nawet różnicą 15 punktów (81:66), lecz gospodarze zerwali się wtedy do pogoni. Udało im się zmniejszyć straty do 5 „oczek” (86:81), lecz wtedy raz jeszcze zza linii 6,75 metra ukarał ich Florence, co ostatecznie rozstrzygnęło o wyniku i zwycięstwie Stali 92:83.

W meczu decydującym awansie do Final 4 FIBA Europe Cup Stal zagra w czwartek z belgijskim Belfius Mons-Hainaut, który pokonał 88:81 ukraiński Prometej Kamieńskie.

Wcześniej, gdyż w środę o godz. 17:05, rywalizację w Hertogenbosch zacznie Anwil Włocławek, który zagra z greckim Iraklisem Saloniki i nie będzie w tym spotkaniu faworytem.

