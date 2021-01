Doskonały Kyrie Irving – Cavs zaszokowali (WIDEO)

Kyrie Irving / fot. wikimedia commons

Patrząc w suche statystyki, każdy z nowej wielkiej trójki zagrał w środę dobre spotkanie. Kevin Durant zdobył 38 punktów, wracający do gry Kyrie Irving zapisał na konto 37 oczek, a James Harden zaliczył triple-double złożone z 21 punktów, 10 zbiórek oraz 12 asyst. Jednak mimo tego Nets ulegli w starciu z Cavaliers, nie potrafiąc powstrzymać Collina Sextona.

Młody obrońca Cavs zdobył najlepsze w tym spotkaniu 42 punkty, co jest również najlepszym wynikiem w jego karierze. Collin Sexton zdominował mecz w dogrywkach, kiedy to zdobył 20 kolejnych oczek dla swojego zespołu, a drużyna z Cleveland zdołała wreszcie odskoczyć w drugiej dogrywce. Tym samym era nowej wielkiej trójki na Brooklynie zaczyna się od porażki.

Najwięcej problemów Nets mieli w defensywie. To bowiem nie tylko kłopot z powstrzymaniem Sextona, ale też m.in. fatalna postawa w drugiej kwarcie, kiedy to Cavs zdobyli 17 punktów z rzędu bez odpowiedzi rywala. „Nasza gra załamywała się zbyt często i zbyt mocno” – stwierdził po meczu Steve Nash, przyznając jednocześnie, że Nets mają jeszcze sporo do poprawy.

Szkoleniowiec nowojorskiej drużyny dodał także, że przegrana to może być efekt zmęczenia i aż dwóch dogrywek, przez które Harden i Durant zagrali ponad 50 minut, a Irving – który miał grać maksimum 40 minut – spędził na parkiecie najwięcej w karierze 48 minut i 22 sekundy. Co ciekawe, ani minuty nie zagrał natomiast Landry Shamet, choć rezerwowy Nets był gotowy do gry.

Zadowolony z pierwszego występu nowego tercetu jest jednak Kevin Durant. Jego zdaniem ta nowa trójka po prostu dobrze do siebie pasuje, choć oczywiście KD chętnie zacząłby wspólne grania od zwycięstwa. Kolejna szansa na pierwszą wygraną u boku Hardena i Irvinga już w piątek, kiedy to Nets znów zmierzą się z Cavaliers.

Tomek Kordylewski

