Duża strata Startu – Josh Sharma idzie do ACB

Josh Sharma dołączył do Startu pod koniec września i podpisał wtedy z klubem umowę do końca grudnia. Pasowało to obu stronom – Amerykanin chciał pokazać się w rozgrywkach pucharowych, a lubelscy działacze chcieli móc ocenić, czy absolwent uniwersytetu Stanford okaże się bardziej wartościowym graczem od kontuzjowanego wtedy Adama Kempa.

Sprawy potoczyły się jednak zupełnie nie po myśli Startu. Kemp najpierw długo dochodził do siebie po kontuzji, a ostatecznie na początku grudnia potajemnie wyjechał z Polski, za tłumaczenie podając powikłania po koronawirusie.

Negocjacje Pszczółki Startu w kwestii przedłużenia umowy z Sharmą trwały od kilkunastu dni i długo wydawało się, że są szanse na pozostanie Amerykanina w Lublinie. Wiele jednak wskazuje na to, że na ostatniej prostej do walki włączyli się działacze hiszpańskiej Urbas Fuenlabrady, która z bilansem 5 zwycięstw i 11 porażek zajmuje 15. miejsce w tabeli ACB.

Spekuluje się, że ewentualne podpisanie Sharmy może być odpowiedzią hiszpańskiego klubu na planowaną sprzedaż jamajskiego środkowego Shevona Thompsona. Chociaż statystyki 27-latka nie rzucają na kolana (5,5 pkt + 4,8 zb.), to pozostaje on pod obserwacją silniejszych drużyn.

W barwach Startu, Josh Sharma rozegrał 11 meczów w Energa Basket Lidze. Średnio spędzał na parkiecie niecałe 19 minut i w tym czasie notował 10,8 punktu, 6 zbiórek i 1,7 bloku. Minut na boisku dla Amerykanina byłoby zapewne więcej, ale wielkim jego problemem były łatwo łapane przewinienia (3,5 na mecz).

Warto zauważyć, że 30 grudnia lublinianie zagrają na wyjeździe z groźną w ostatnich tygodniach Polpharmą. Sharma będzie wtedy jeszcze pod kontraktem z Startem, lecz trudno powiedzieć, jak mocno będzie w stanie pomóc zespołowi w Starogardzie.

