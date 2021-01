Dwa lata i starczy – John Wall wreszcie na boisku! (WIDEO)

John Wall / fot. wikimedia commons

735 dni – tyle od koszykówki odpoczywał John Wall, który swoje ostatnie spotkanie w NBA zagrał pod koniec 2018 roku. Problemy zdrowotne, które doprowadziły niemal do tego, że John Wall mógł mieć amputowaną nogę (gdy po jednym z zabiegów wdało się zakażanie), zatrzymały karierę jednego z najlepszych rozgrywających.

Wall nie zdołał nawet wrócić do gry w tym samym miejscu, w którym ostatnio grał, gdyż Wizards oddali go kilka tygodni temu do Houston. Ciężko pracował jednak nad swoim powrotem i już w meczach przedsezonowych widać było, że jest w dobrej formie. Ale start nowego sezonu opóźniły protokoły bezpieczeństwa, przez które 30-latek i kilku jego kolegów z szatni Rockets wylądowali na kwarantannie.

Dopiero w czwartek Wall mógł więc ponownie pojawić się na parkiecie, a jego debiut w barwach Houston należy uznać za udany: 22 punkty, 6 zbiórek, 9 asyst oraz zwycięstwo nad Kings.

„Wygląda znów jak All-Star” – stwierdził Christian Wood, a sam Wall po meczu powiedział, że bardzo cieszy się ze swojego debiutu i dodał, że pod względem fizycznym czuje się „fantastycznie”.

I rzeczywiście, pokazał to, z czego jak do tej pory był najbardziej znany: niezwykłą szybkość oraz atletyzm, na których oparł swoją grę w NBA, co pozwoliło mu m.in. pięć razy zagrać w Meczu Gwiazd. Tak dobry mecz na start to więc dobry prognostyk dla Walla i Rockets, tym bardziej że rozgrywający dopiero uczy się wspólnej gry z Jamesem Hardenem.

Wall sam zresztą wskazuje na to, że pewne rzeczy trzeba poprawić – ograniczyć straty (5) czy lepiej rzucać z dystansu (2/8 za trzy). Pierwsze efekty tej współpracy to jednak zwycięstwo z Kings, choć drużyna z Sacramento postawiła twarde warunki i do samego końca walczyła o wygraną. Kluczowe okazały się akcje Hardena, który tylko w czwartej kwarcie zdobył 16 ze swoich 33 oczek.

Tomek Kordylewski

