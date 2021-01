Dzień rozstrzygnięć! Anwil i Stal grają o 1. miejsca w grupie

Ivan Almeida / fot. FIBA Europe

Jako pierwszy przed taką szansą stanie zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, który o godz. 15:00 rozpocznie mecz grupy C z Ironi Ness Ziona. Izraelski zespół, tak jak Stalówka, również wygrał swoje dwa pierwsze spotkania. Najpierw, po ciężkim boju pokonał portugalski Sporting 86:81, a następnie zaskakująco łatwo ograł węgierskie Szolnoki 90:73.

Chociaż Ironi przyjechało do Włocławka bez Nimroda Levy’ego (12 pkt + 7 zb średnio w lidze), który musiał zostać w domu z uwagi na pozytywny wynik testu na CoVid-19, to trener Brad Greenberg nadal ma do dyspozycji mocny, wyrównany zespół. W pierwszym spotkaniu aż sześciu, a w drugim meczu pięciu graczy notowało dwucyfrowe zdobycze punktowe.

Najskuteczniejszy wśród nich był Amerykanin Wayne Selden, który w obu zdobywał po 17 punktów.

Anwil pójdzie za ciosem?

Środowa wygrana Anwilu 74:71 z BC Dnipro była dla drużyny Przemysława Frasunkiewicza miłą odskocznią od codziennych problemów w Energa Basket Lidze. Korzystne wyniki czwartkowych meczów spowodowały z kolei, że pokonanie ukraińskiej drużyny zapewniło awans włocławskiej ekipie, w najgorszym wypadku z 3. miejsca w grupie E.

Ze szwajcarskim Fribourg Olympic warto jednak od godz. 18:00 powalczyć o drugą z rzędu wygraną i w konsekwencji zwycięstwo w rywalizacji grupowej, do której z powodu problemów z CoVid-19 nie przystąpił brytyjski London Lions.

Szwajcarski zespół we wtorek przegrał z Dnipro 57:62 i był to chyba najtrudniejszy do oglądania mecz, który w ostatnich dniach rozegrano w Hali Mistrzów. Koszykarze Fribourga trafili zaledwie 20 z 59 rzutów z gry, do których dołożyli 18 strat. Nawet jeżeli przeciwko Anwilowi są w stanie zagrać lepiej, to porażka gospodarzy będzie jednak przykrą niespodzianką… do których włocławski zespół niestety swoich kibiców w obecnym sezonie przyzwyczaił. Tym razem może jednak uda się jej uniknąć.

Transmisję obu spotkań przeprowadzi stacja Eleven Sports.

