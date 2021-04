Dziwne mecze nie tylko w PLK – Fenerbahce gromi w Turcji

Bobby Dixon / fot. Euroleague

Wynik tego spotkania zadziwia o tyle, że na parkiecie w Stambule zagrał, przynajmniej w teorii, drugi zespół tureckiej ekstraklasy z trzecim. Goście pojawili się jednak w mocno rezerwowym składzie.

Spowodowane to było decyzją tureckiej federacji, która nie wyraziła zgody na wniosek klubu z Karsiyaki, który chciał przełożyć spotkanie, z uwagi na czekający ich we wtorek mecz z włoskim Brindisi w Lidze Mistrzów – mecz, który zadecyduje o awansie lub też nie Pinaru z grupy I do czołowej „8” tych rozgrywek.

Na przełożenie spotkania zgodę wyrazili działacze Fenerbahce, nie zgodziła się jednak turecka federacja. W związku z tym goście przyjechali do Stambułu w składzie opartym o graczach drużyny juniorów, bez obcokrajowców, bez kluczowych graczy miejscowych, a także trenera Ufuka Saricy.

Końcowy wynik i zwycięstwo różnicą 58 punktów Fenerbahce nie może zatem dziwić. Koszykarze Igora Kokoskova wygrali w lidze po raz szósty z rzędu i z bilansem 21-6 zajmują drugą pozycję w tureckiej ekstraklasie. Pinar Karsiyaka (20-7) jest z kolei sklasyfikowany na 3. miejscu.

