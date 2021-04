Euforia w Nowym Jorku – Knicks podbijają serca (WIDEO)

Julius Randle / fot. wikimedia commons

Siedem lat rozczarowań i upokorzeń musieli znosić fani New York Knicks, ale ich drużyna wreszcie daje im trochę radości. W piątkowy wieczór Knicks ograli na wyjeździe Mavericks, odnosząc tym samym już piąte kolejne zwycięstwo. Takiej serii w Nowym Jorku nie widziano od siedmiu lat i jest to kolejny sygnał, że Knicks wracają nareszcie na mapę NBA.

Piątkowe starcie z Mavs wygrali tak jak większość swoich meczów w trwających rozgrywkach: dobrą defensywą przy znakomitej postawie Juliusa Randle. Podkoszowy jest niemal pewniakiem do nagrody dla gracza, który poczynił największy postęp, a w Dallas dodał sobie kolejny mocny argument, zapisując na konto 44 punkty, 10 zbiórek oraz siedem asyst.

Ostatni raz taki mecz w barwach Knicks rozegrał Bernand King w maju 1985 roku. Co więcej, Randle grał w swoim rodzinnym mieście, a na trybunach zasiadło sporo jego przyjaciół oraz rodziny, co sprawiło, że jego występ był jeszcze bardziej wyjątkowy. „Jest po prostu naszą jednostką napędową” – stwierdził więc po spotkaniu Tom Thibodeau, szkoleniowiec Knicks.

Randle przez cały sezon spisuje się znakomicie, a na dodatek w każdym z ostatnich trzech spotkań zdobywał 30 lub więcej. 44 punkty przeciwko Mavs to wyrównanie jego najlepszego wyniku w trwających rozgrywkach. Ostatnie mecze ułożyły się zresztą dla niego całkiem ciekawie – najpierw starcia z byłymi klubami (Lakers, Pelicans), a potem powrót do rodzinnego miasta.

Na uwagę zasługuje także fakt, że 26-latek nadal świetnie radzi sobie na dystansie – w piątek trafił sześć z 11 rzutów zza łuku. W przekroju całego sezonu notuje on średnio 23.6 punktów, 10.6 zbiórek oraz 6.0 asyst w każdym spotkaniu, trafiając najlepsze w karierze 41 procent trójek. Nic więc dziwnego, że w Nowym Jorku nie mają wątpliwości, że to do niego trafi nagroda dla MIP.

Knicks dzięki wygranej mogą pochwalić się bilansem 30 wygranych oraz 27 porażek, co daje im szóste miejsce w konferencji wschodniej. Gdyby więc zdołali je utrzymać, to do fazy play-off awansują bezpośrednio. Pomaga fakt, że w słabej formie są ostatnio Miami Heat (trzy kolejne porażki) czy Charlotte Hornets (cztery kolejne porażki), a więc najgroźniejsi rywale Nowojorczyków w walce o PO.

