Gdzie można oglądać darmowe streamy meczów piłki nożnej w internecie?

Piłka nożna to jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. Nikogo więc nie dziwi, że telewizje i pośrednicy chcą zarabiać na streamowaniu rozgrywek gromadzących miliony widzów. Nie każdy z nas ma jednak abonament i telewizor, a pirackie, niebezpieczne strony internetowe, to fatalny pomysł, co pewnie już dobrze wiesz. Platformy, na których mecze wolno się ładują albo zacinają przy oglądaniu, to również nie jest dobre rozwiązanie. To raczej zmora każdego miłośnika piłki nożnej. Są jednak dwa rodzaje stron, które pozwolą Ci w pełni obejrzeć mecz w bezpieczny sposób i to za darmo – strony bukmacherskie, a także serwisy streamingowe.

Strony bukmacherskie na naszej liście mogą Cię nieco zdziwić, jednak jak myślisz, czy bukmacherom nie opłaca się udostępniać bezpłatnie meczów, na które obstawiają ich klienci? Piłka nożna, jeśli robić na nią zakłady, to w końcu gra hazardowa, a gry na pieniądze bez depozytu udostępniać swoich klientom trzeba, jeśli chce się robić biznes. Tak właśnie podchodzą do tematu bukmacherzy. Co ważne, w większości przypadków, nie wymagają rejestracji konta czy rzeczywistego obstawienia meczu – możesz wejść na ich stronę i cieszyć się darmowym streamem bez jakichkolwiek zobowiązań.

Streamy za darmo na platformach z zakładami bukmacherskimi

Dobrym przykładem takiej platformy jest międzynarodowy bukmacher GG.Bet, który naprawdę postarał się o świetną jakość darmowych streamów piłki nożnej. Z uwagi na to, że na platformie można robić i tradycyjne zakłady na mecze, i zakłady na żywo, to transmisje rozgrywek są tu bezpłatne. Serwis posiada też sekcję dedykowaną e-sportom i gry hazardowe za darmo oraz na prawdziwe pieniądze, czyli jak na zwykłych stronach hazardowych, gdzie są legalne kasyna online. Inne popularne serwisy bukmacherskie, na których obejrzysz darmowe streamy meczów w Internecie to strony STS, Fortuna, Superbet, Betclic oraz ForBET.

Zaletą oglądania meczów piłki nożnej na takich serwisach jest też to, że w przerwie możesz m.in. podejrzeć aktualne statystyki graczy, metryki i wiadomości. Nie musisz czekać aż prezenter pokaże odpowiednie tablice – wszystko masz pod ręką w jednym miejscu. Co więcej, strony te są całkowicie bezpieczne i działają legalnie w Polsce. Jeżeli lubisz oglądać również inne mecze w Internecie poza piłka nożną, np. mecze koszykówki czy siatkówki, to na platformach bukmacherskich też znajdziesz ich streamy za darmo.

Darmowe transmisje online w serwisach streamingowych

Tak jak kanały telewizyjne Canal+, TVP Sport, Polsat Sport, Eurosport i Eleven Sports królują przed telewizorami, tak i każdy z nich posiada swój własny internetowy serwis streamingowy. Mecze piłki nożnej online obejrzysz zatem na platformach:

Player.pl

Canal+online

ElevenSports.pl

Sport.tvp.pl

Ipla TV

Eurosport Player

WP Pilot

W większości przypadków, będziesz musiał albo posiadać aktywny, opłacony abonament umożliwiający dostęp do streamu, albo wykupić prawo do oglądania pojedynczego meczu (zazwyczaj jest to koszt kilku złotych).

Jednak od czasu do czasu, dany serwis robi okazjonalną promocję i umożliwia obejrzenie streamu konkretnego meczu piłki nożnej całkowicie za darmo. Nie zdarza się to często, ale można mieć szczęście i akurat trafić na bezpłatną transmisję. Warto zatem przejrzeć oferty wyżej wymienionych kanałów w Internecie. Może akurat los Ci będzie sprzyjał.

I… jest jeszcze jeden sposób na obejrzenie meczów piłki nożnej za darmo online, ale niestety jednorazowy. Chodzi mianowicie o wykorzystanie tzw. Free Trial, czyli okresu próbnego danego serwisu streamingowego. Niektóre telewizyjne kanały internetowe oferują 7 dni bez opłat i abonamentu, żeby zachęcić nowych klientów. Tydzień to może krótko, ale zawsze jest to jakaś furtka, jeżeli inne sposoby zawiodą.

Fenomen piłki nożnej na żywo

Mecze piłkarskie w Internecie, czyli ich transmisje na żywo nazywane też często live streamami, biją rekordy oglądalności od ponad dekady. Coraz więcej fanów piłki nożnej preferuje ekran komputera niż telewizora. Może to wygoda dostępu z każdego miejsca i o każdej porze, a może to, że coraz więcej ludzi jest wielozadaniowcami – jednocześnie oglądamy piłkę, sprawdzamy social media i robimy zakupy w Internecie. W każdym razie, Internet zaczął wygrywać z kablówką.

Aktualnie najpopularniejszymi rozgrywkami piłki nożnej, jakie można oglądać w Sieci na żywo są wspaniałe europejskie i międzynarodowe turnieje. W Europie mamy choćby włoską Serie A z Milanem, Juventusem i Interem, niemiecką Bundesligę, gdzie w Bayern Monachium gra nasz najlepszy strzelec, Robert Lewandowski, angielską Premier League z drużynami Chelsea i Tottenham, hiszpańską La Liga, w której obejrzeć możemy FC Barcelonę i Real Madryt, oraz coraz popularniejszą francuską Ligue 1 z ciekawie rozwijającą się drużyną PSG. Z zagranicznych turniejów warto jeszcze śledzić Copa America. Zmagania Brazylii, Argentyny, Chile i pozostałych południowoamerykańskich drużyn to szybka, fenomenalna piłka na najwyższym poziomie.

Najlepsze miejsca, żeby za darmo obejrzeć mecz – podsumowanie

Podsumowując, strony internetowe, na których zawsze za darmo obejrzysz transmisję na żywo meczów piłki nożnej, to strony z zakładami bukmacherskimi:

GG.Bet STS Fortuna Superbet Betclic ForBET

Na żadnej z tych stron nie musisz się rejestrować ani nawet obstawiać meczu. Cechuje je wysoka jakość streamingu oraz pełna legalność. O licencje na transmisję starają się sami bukmacherzy. Ty, po prostu siadasz sobie wygodnie przed komputerem i cieszysz się bezpłatną opcją oglądania piłki nożnej na żywo.

Inne miejsca, w których możesz oglądać transmisje meczów to platformy streamingowe, czyli telewizja w Internecie. Są one darmowe tylko okazjonalnie.