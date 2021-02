Genialna końcówka- Doncić załatwił Celtics (WIDEO)

Luka Doncić / fot. wikimedia commons

Dallas Mavericks krok po kroku przezwyciężają kryzys. Drużyna z Teksasu wygrała siedem z ostatnich dziewięciu swoich spotkań, a we wtorek pokonała na własnym parkiecie Boston Celtics. Wszystko za sprawą świetnej postawy Luki Doncica w końcówce meczu, który nie pozwolił na to, by Celtowie sukcesem zakończyli powrót z 11 punktów na minusie.

Doncić w poprzednim sezonie zasadniczym miał problemy w końcówkach. Spudłował wtedy wszystkie 10 prób na remis lub objęcie prowadzenie w ostatniej minucie czwartej kwarty lub dogrywki. Także w trwających rozgrywkach nie udało mu się trafić ani razu w takiej sytuacji. Mimo tego przeciwko Celtom ręka słoweńskiemu zawodnikowi nie zadrżała.

Najpierw przy stanie 104:105 rozgrywający zatańczył z Danielem Theisem i wyprowadził Mavs z powrotem na prowadzenie trafieniem zza łuku. W odpowiedzi do remisu doprowadził Jaylen Brown, a na zegarze zostało mniej niż 10 sekund. Mavs nie mieli już przerwy na żądanie, więc Doncić wziął po prostu sprawy w swoje ręce i step-back trójką zapewnił swojej drużynie efektowne zwycięstwo.

Po jego rzucie na zegarze zostało już tylko 0.1 sekundy, przez co Celtics mogli odpowiedzieć już tylko próbą tip-in, co mogło przynieść im maksymalnie dwa punkty. Ta próba zresztą i tak się nie udała, dzięki czemu to Mavs mogli świętować wygraną. Po 30 meczach sezonu podopieczni Ricka Carlisle’a wyszli niejako „na zero”, bo w tej chwili legitymują się bilansem 15-15.

Carlisle po meczu nie szczędził pochwał w kierunku Doncica, stawiając go nawet w jednym rzędzie z takimi graczami jak Jordan, LeBron, Bird czy Kobe. „Ci gracze w takich sytuacjach potrafią skupić się jak nikt inny” – stwierdził szkoleniowiec Mavs. Słoweniec zawody zakończył z dorobkiem 31 punktów, 10 zbiórek oraz 8 asyst, a jego forma z pewnością ostatnio zwyżkuje.

Nie można tego samego powiedzieć o Celtics, dla których była to druga z rzędu porażka. Bostończycy tym razem wystąpili w roli goniącego po tym jak w niedzielę oddali aż 24 punkty przewagi w starciu z Pelicans. I gdyby nie Doncić, to pewnie Celtowie opuszczaliby Teksas w lepszych nastrojach – tymczasem po porażce Boston ma już na koncie więcej przegranych (16) niż wygranych (15).

