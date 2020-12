Genialny James Harden – widowisko dla Blazers (WIDEO)

James Harden / fot wikimedia commons

Pierwszy mecz sezonu Houston Rockets musiał zostać przełożony, gdyż drużyna z Teksasu nie miała wystarczającej liczby zawodników gotowych do gry. Powodem takiej sytuacji był m.in. wypad Jamesa Hardena do klubu ze striptiziem, za co obrońca został ukarany grzywną w wysokości 50 tys. dolarów. 31-latek wrócił jednak do gry na sobotnie starcie z Portland Trail Blazers.

Kilku innych graczy Rockets, w tym m.in. DeMarcus Cousins, John Wall czy Eric Gordon, do środy musi pozostać na kwarantannie. Rakiety przystąpiły więc do meczu z Blazers w poważnym osłabieniu i z tylko dziewiątką aktywnych zawodników, a Harden dwoił się i troił, by jego zespół wygrał swój pierwszy w sezonie mecz. Ostatecznie zdobył aż 44 punkty i rozdał 17 asyst w 43 minuty gry.

Po spotkaniu mówił, że był to rzeczywiście udany debiut, choć kondycyjnie nadal nie jest jeszcze w swojej najlepszej formie. Harden przyznał też, że popełnił zbyt dużo strat. Cztery to co prawda nie jest aż tak dużo, ale wśród tych czterech błędów była też strata pod sam koniec spotkania, która przypieczętowała zwycięstwo Blazers wynikiem 128:126.

Ze swojej drużyny dumny był więc trener Stephen Silas. „Jestem bardzo dumny z tego, jak walczyliśmy w tym meczu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności” – stwierdził szkoleniowiec Rockets. Dopiero trójka CJ-a McColluma na kilka sekund przed końcem – który słabo zaczął, by w drugiej połowie rozkręcić się i zdobyć, rekordowe w karierze, 44 punkty– pozwoliła Blazers zapewnić sobie wygraną.

McCollum po spotkaniu przypomniał wszystkim, że Harden to wciąż topowy gracz, niezależnie od tego, co robi w wolnym czasie. I rzeczywiście, w niedzielę 31-latek zagrał jak prawdziwy MVP, czym na pewno podniósł nieco swoją wartość transferową po ostatnich ekscesach. Harden cały czas chce bowiem odejść z Rockets, a teraz na jego liście miały pojawić się nowe kluby, w tym… Blazers.

