Genialny Stephen Curry – wielki pojedynek strzelców (WIDEO)

Stephen Curry / fot. wikimedia commons

W takiej formie Stephen Curry był chyba jeszcze tylko w trakcie swojego najlepszego sezonu 2015/16, kiedy to jednogłośnie zdobył nagrodę MVP. Minęło kilka dobrych lat, a 33-latek nadal zachwyca swoimi wyczynami – w sobotę już po raz dziesiąty z rzędu zapisał na konto co najmniej 30 oczek, tym razem zdobywając 47 punkty i trafiając 11 z 19 rzutów za 3 punkty.

To już jego 20. w karierze mecz, w którym co najmniej 10 razy trafił zza łuku – jest to rekord NBA, bo drugi na liście Klay Thompson ma takich meczów cztery razy mniej! Wyczyny Curry’ego robią tym większe wrażenie, że przecież mowa o 33-letnim już zawodniku. Na tym etapie kariery rzadko zdarza się, by gracze przeżywali takie momenty, ale Steph po raz kolejny udowadnia, że jest wyjątkowy.

Curry trafiał rzut za rzutem pomimo dobrej obrony Celtics, a kilka razy jak zwykle zdołał się urwać defensorom. Zaliczył także niezwykłe trafienie z faulem i był w wielkim gazie nawet po tym jak w czwartej kwarcie skręcił kostkę. Widać było jednak, że uraz trochę mu doskwiera, a on sam przyznał po meczu, że nie wie, czy będzie w stanie zagrać w poniedziałek w Filadelfii.

Byłaby to wielka strata, a nawet sam Brad Stevens – szkoleniowiec Celtów – przyznał że uwielbia oglądać Curry’ego w akcji. „Nienawidzę grać przeciwko niemu, ale za to oglądać go, to ogromna przyjemność” – stwierdził Stevens i trudno się z nim nie zgodzić. Nie można też oprzeć się wrażeniu, że Celtics oraz Warriors w ostatnich latach niemal co mecz serwują nam świetne widowisko.

Wojownicy przystępowali do meczu z serią czterech kolejnych zwycięstw i wydawało się, że zatrzymają rozpędzonych Celtics, którzy walczyli o szóstą z rzędu wygraną. W pierwszej połowie GSW zbudowali sobie bowiem nawet kilkanaście punktów przewagi i prowadzili jeszcze w czwartej kwarcie, ale dla Bostończyków ostatnio żadna przeszkoda nie jest zbyt duża do przeskoczenia.

Do zwycięstwa poprowadził ich duet Jayson Tatum (44 punkty) i Kemba Walker (26 oczek), a świetny debiut w barwach Celtics zaliczył Jabari Parker (11 punktów w 16 minut gry). Wszystko to pod nieobecność m.in. Jaylena Browna, który nie zagrał z powodu przeziębienia. Tym samym Celtowie mogą pochwalić się swoją najdłuższą serią zwycięstw w tym sezonie.

Tomek Kordylewski

