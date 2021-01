Gordon Hayward w świetnej formie – Hornets zyskują (WIDEO)

Gordon Hayward / fot. wikimedia commons

Początek przygody Gordona Haywarda z Charlotte Hornets nie rozpoczął się w najlepszy sposób, gdy nowy nabytek Szerszeni jeszcze przed startem sezonu doznał pierwszej kontuzji. Jednak uraz palca okazał się być niegroźny, a Hayward rozpoczął rozgrywki zgodnie z planem i bardzo szybko odnalazł się w Charlotte, co potwierdzają kolejne jego znakomite występy.

W ubiegłym tygodniu zdobył 44 punkty w starciu z Hawks, a w poniedziałek zaliczył 34 oczka w wygranym przez Hornets pojedynku z New York Knicks. Już do przerwy Hayward miał na koncie 28 punktów i po raz kolejny w tym sezonie pokazał, że cały czas stać go na grę na bardzo wysokim poziomie. Tego właśnie oczekiwano w Charlotte, gdy podpisywano z nim 4-letni kontrakt o wartości 120 milionów dolarów.

30-latek po spotkaniu podkreślił, że po prostu bardzo dobrze odnalazł się w nowym klubie i ma sporo frajdy z gry w barwach Hornets. „Mamy w drużynie naprawdę sporo świetnych zawodników, którzy potrafią znakomicie podawać” – stwierdził Hayward i choć wielu mogłoby się tutaj dopatrywać szpileczki w kierunku Celtics, to jednak skrzydłowy raczej chwali po prostu swoich nowych kolegów.

Jakby jednak nie patrzeć, przygoda Haywarda w Bostonie nie potoczyła się zbyt dobrze i on sam zapewne nie chce już do tego wracać. Tym bardziej że przecież teraz gra naprawdę nieźle: po 11 meczach notuje średnio 22.5 punktów, 5.2 zbiórek oraz 4.0 asyst w każdym spotkaniu i jest na dobrej drodze do tego, by dołączyć do klubu 50-40-90!

Coraz lepiej spisują się dzięki temu Hornets, którzy właśnie zaliczyli czwarte z rzędu zwycięstwo (tylko Celtics mogą pochwalić się jeszcze taką serią wygranych) i mają w tej chwili bilans 6-5. Drużyna Jamesa Borrego gra ostatnio miły dla oka basket, a przy okazji wygrywa kolejne mecze, dzięki czemu fani zespołu z Charlotte znów mogą marzyć o udziale ich ulubieńców w fazie play-off.

