Gość nie do zdarcia – LeBron James ciągnie Lakers (WIDEO)

LeBron James nie chce w tym roku organizacji All-Star Game i trudno mu się dziwić. Zaplanowana na 5-10 marca przerwa w rozgrywkach miała być czasem na odpoczynek i regenerację, tym bardziej że przecież NBA wróciła do gry niezwykle szybko, a Lakers i LeBron mieli bardzo mało czasu na przygotowanie do nowego sezonu, skoro w październiku zdobyli mistrzostwo.

Niektórzy przypuszczali nawet, że James może odpuścić sobie kilka pierwszych tygodni sezonu, ale nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, LeBron od początku rozgrywek gra w każdym spotkaniu i choć w przekroju całego sezonu notuje średnio najmniej w karierze minut, to jednak w ostatnich kilku spotkaniach przebywa na parkiecie znacznie dłużej niż dotychczas.

Z jednej strony to efekt dwóch kolejnych meczów Lakers z dogrywką, z drugiej także faktu, że James nadal pozostaje najważniejszym zawodnikiem dla Los Angeles. Drużyna mimo sporych wzmocnień ma ostatnio trochę kłopotów i męczy się z niektórymi niżej notowanymi przeciwnikami, choć koniec końców dopisuje sobie kolejne zwycięstwa na swoje konto.

Wielka w tym zasługa Jamesa, który w poniedziałek – pod nieobecność kontuzjowanego Davisa, którego Lakers wycofali z gry zapobiegawczo – zagrał 43 minuty i zdobył 28 punktów, 14 zbiórek oraz 12 asyst w wygranym 119:112 po dogrywce pojedynku z Thunder. To już dziewiąte triple-double Jamesa odkąd skończył 35 lat – skrzydłowy LAL pobił tym samym rekord Jasona Kidda.

LeBron po spotkaniu stwierdził, że jest świetnie przygotowany do trudów sezonu i nawet jeśli trzeba by zagrać jeszcze tej samej nocy, to on nie ma z tym żadnego problemu. „Jedyne czego potrzebuje to rozgrzewka” – rzucił dziennikarzom, choć ze względu na dogrywkę spotkanie zakończyło się nieco później i było już po 23 czasu lokalnego.

Ale w Los Angeles pewnie dużo bardziej wolą, by James aż tak bardzo się w sezonie zasadniczym nie „zajechał” – do tego potrzebna jest jednak dużo lepsza i skuteczniejsza gra reszty zawodników w składzie. Z siedmiu ostatnich meczów Lakers tylko jeden wygrali różnicą ponad 10 oczek – dwa pojedynki przegrali, a w czterech pozostałych wynik rozstrzygali dopiero w czwartej kwarcie bądź dogrywce.

Tomek Kordylewski

