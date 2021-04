Gryfia niezdobyta – Czarni blisko półfinału

Mantas Cesnauskis i jego drużyna / fot. Czarni To Wy

Chociaż końcowy wynik wskazuje na podobny przebieg meczu, jak miało to miejsce w sobotę (90:82 dla Czarnych), to tym razem słupszczanie w 4. kwarcie mieli trochę swobodniejszy oddech, niż dzień wcześniej, gdy na 3 minuty przed końcem prowadzili różnicą zaledwie 3 punktów (84:81).

W niedzielnym spotkaniu przewaga koszykarzy Mantasa Cesnauskisa w 4. kwarcie nie zeszła poniżej 7 punktów. W największym stopniu została wypracowana ona w 2. kwarcie, którą słupszczanie wygrali aż 23:13, co dało im do przerwy prowadzenie 43:31 i pozwoliło kontrolować sytuację do końcowej syreny.

Na przestrzeni całego sezonu za najbardziej wartościowych graczy Czarnych uchodzili Piotr Śmigielski (wybrany MVP ligi) i Adrian Kordalski, jednak w weekendowych meczach przeciwko pruszkowskiej drużynie znakomicie radził sobie Dawid Słupiński. Już w sobotę ten 28-letni podkoszowy zdobył 18 punktów i zanotował 7 zbiórek, a w niedzielę jeszcze się poprawił. 25 zdobytych punktów to jego nowy rekord sezonu, a swój dorobek zebrał na znakomitej skuteczności, 10 z 11 rzutów z gry.

Goście z Pruszkowa trafili aż 13-krotnie za 3 punkty, 3 razy uczynił to między innymi Mateusz Szwed (19 pkt), najskuteczniejszy w zespole Andrzeja Kierlewicza. Bardzo źle spisywali się jednak na linii rzutów wolnych, skąd trafili tylko 6 z 14 wykonywanych prób. Tak nie da się zwyciężyć w Hali Gryfia, w której Czarni wygrali wszystkie 17 spotkań w obecnym sezonie.

Rywalizacja przeniesie się teraz na Mazowsze. Mecz numer 3 tej serii zostanie rozegrany w Pruszkowie 17 kwietnia (sobota) o godz. 15:30, a w przypadku wygranej Elektrobudu-Investment obie drużyny dzień później (niedziela) o godz. 17:00 rozegrają 4. spotkanie w tej rywalizacji.

Wyniki pozostałych par ćwierćfinałów:

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Weegree AZS Politechnika Opolska 2:0

Rawlplug Sokół Łańcut – GKS Tychy 1:1

WKK Wrocław – Miasto Szkła Krosno 2:0

