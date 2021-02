Heat wreszcie wracają – 5 wygranych z rzędu! (WIDEO)

Kendrick Nunn i Jimmy Butler / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

17 lutego Heat przegrali trzecie kolejne spotkanie i z bilansem 11-17 zdawało się, że sezon będzie uratować już bardzo trudno. Tym bardziej że w Miami od początku rozgrywek zmagają się z plagą kontuzji, które były głównym powodem słabej dyspozycji ubiegłorocznych finalistów konferencji. Tamta porażka z Warriors była jednak punktem zwrotnym dla Heat.

W ciągu kolejnych dziewięciu dni Heat wygrali bowiem pięć spotkań z rzędu, a w piątek na własnym parkiecie pokonali Utah Jazz, czyli najlepszą drużynę w NBA. Tak długiej serii zwycięstw Heat jeszcze w tym sezonie nie mieli. Jimmy Butler w piątek był najlepszym na parkiecie zawodnikiem, kończąc zawody z dorobkiem 33 punktów. Do triple-double zabrakło mu ledwie dwóch asyst.

Po spotkaniu Jimmy Butler zwrócił jednak uwagę na to, że Heat wciąż mogą być dużo lepsi i muszą jeszcze rozwiązać sporo problemów. Nie chcę, byśmy zadowolili się tym, co mamy i przestali nad sobą pracować dodaje skrzydłowy i trudno mu się dziwić. Wszak drużyna z Florydy była największym pozytywnym zaskoczeniem bańki w Orlando, gdzie doszła aż do wielkiego finału.

Dopiero tam zatrzymali ich Los Angeles Lakers, choć Heat także wtedy mieli już sporo problemów zdrowotnych. Krótka przerwa między końcem ubiegłego a startem obecnego sezonu z pewnością nie pomogła, ale w Miami mogą mieć coraz lepsze nastroje. Do gry powrócił ostatnio Goran Dragić, a dobrą formę odnalazł rewelacyjny w poprzednim sezonie Kendrick Nunn.

Na ten moment Heat czekają więc jeszcze tylko na powroty Tylera Herro oraz Avery’ego Bradleya. W międzyczasie podopieczni Erika Spoelstry pokazują naprawdę solidny basket, przede wszystkim po bronionej stronie parkietu. Heat ograniczyli też błędy (wcześniej popełniali najwięcej strat w całej lidze) i potrafili zachować zimną krew w końcówkach.

To przyniosło im wygrane nad Kings, Lakers, Thunder, Raptors i teraz Jazz. Oczywiście bilans 16-17 wrażenia robić nie może, ale zespół z Florydy znów jest w gronie najlepszych ośmiu zespołów konferencji wschodniej. Warto dodać, że na ten moment tylko trzy drużyny ze Wschodu – 76ers, Nets oraz Bucks – mają na koncie więcej wygranych niż przegranych.

Tomek Kordylewski