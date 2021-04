Hit transferowy Stali – Jakub Garbacz na dłużej

Jakub Garbacz / fot. Rafał Jakubowicz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Na kilkadziesiąt godzin przed wylotem do Tel-Awiwu, gdzie w piątek, 23 kwietnia, Arged BM Slam Stal rozpocznie udział w turnieju Final Four FIBA Europe Cup, odbyła się w Arenie Ostrów konferencja prasowe z udziałem trenera Igora Milicicia i zawodników: Jakuba Garbacza i Jarosława Mokrosa. Wzięła w niej udział również prezydent miasta, pani Beata Klimek i prezes klubu Bartosz Karasiński.

Chociaż konferencja w sporej mierze poświęcona była zakończonej przed kilkoma dniami „bańce” w Ostrowie, podczas której drużyna Stali wywalczyła awans do finału mistrzostw Polski, a także jej drugiej części, gdy od 28 kwietnia ostrowski zespół zacznie walkę o złoty medal z Enea Zastalem, to najważniejszym jej momentem były dwa złożone podpisy.

Szczególnie istotny był ten wykonany przez Jakuba Garbacza. 27-latek notuje bowiem znakomity, najlepszy w swojej karierze sezon, w uznaniu czego ligowi trenerzy wybrali go w głosowaniu za najlepszego polskiego zawodnika Energa Basket Ligi. W 37 meczach koszykarz Stali zdobywał średnio 16,1 punktu, a jego największą bronią są rzuty za 3 punkty. Wykonuje je ze skutecznością 39 procent, a w obecnych rozgrywkach trafił już ich 116, o 27 więcej niż Jamel Morris z Legii Warszawa.

Nowy kontrakt Garbacza to jednocześnie spore zaskoczenie, gdyż w trakcie ostatnich tygodni wielokrotnie podkreślał on chęć wyjazdu za granicę, a nieoficjalnie słychać było o zainteresowaniu ze strony drużyn z ligi VTB i Niemiec. 27-letni strzelec podpisał jednak kontrakt na kolejne 2 lata i do zakończenia sezonu 2022/2023 pozostanie graczem Stalówki.

Podpis pod nową, jednoroczną umową, złożył również Jarosław Mokros. Ten 30-letni skrzydłowy w obecnym sezonie także jest ważną częścią drużyny prowadzonej najpierw przez Łukasza Majewskiego, a obecnie przez Igora Milicicia. W 36 rozegranych meczach zdobywa średnio dla Stali 6,7 punktu i zbiera 3,9 piłki.

Ważny kontrakt na przyszły sezon z ostrowskim klubem ma również Amerykanin James Florence, który latem ubiegłego roku podpisał ze Stalą 2-letnią umowę. Na stanowisku pozostanie również trener Milicić.

