Igor Milicić: Niestabilne kryteria sędziowania

Otwierające finałową serię spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem zespołu z Zielonej Góry 89:75, chociaż do przerwy to ekipa z Ostrowa Wlkp. prowadziła 44:35. Trener przegranych Igor Milicić wskazał kilka powodów takiego rozstrzygnięcia.

– Na pewno w 2. połowie nie zastawialiśmy tak, jak się dało. Zawodnicy z Zielonej Góry nas przepychali, legalnie czy nielegalnie, z tym było różnie. Na pewno jednak straty, które popełniliśmy i ich zbiórki w ataku przyczyniły się do tego, że zawodnicy Zastalu mieli ponowienia, a my nie – stwierdził szkoleniowiec Stali.

Trener Milicić w 2. połowie otrzymał przewinienie techniczne i wielokrotnie okazywał niezadowolenie z decyzji sędziów. Problemy z utrzymaniem nerwów na wodzy mieli również jego zawodnicy.

– Uważam, że było niestabilne kryterium. W 1. połowie było gwizdane, to co miało być gwizdane. Jednak w 2. połowie tego kryterium zabrakło. Dostałem przewinienie techniczne, ale wszystko muszę zobaczyć najpierw na wideo – skomentował dwukrotny mistrz Polski z Anwilem Włocławek.

– Pytanie powinno być, dlaczego daliśmy się ponieść emocjom. Trzeba się zastanowić, dlaczego tu jesteśmy, po co to jesteśmy i jak ta gra powinna wyglądać. Myślicie, że w 1. połowie mieliśmy mocne mentalne przygotowanie w głowach, a w 2. części to się zmieniło? – pytał się retorycznie Milicić.

Najpierw analiza

Jego zespół miał mniej czasu na przygotowania do środowego spotkania, gdyż jeszcze w niedzielę grał w Tel-Awiwie w finale FIBA Europe League. Szkoleniowiec Stali nie był jednak przekonany, jak duży wpływ miało to na końcowy wynik.

– Możliwe, że zespół opadł z sił. Porozmawiam o tym z zawodnikami, żeby mieć wiedzę na ten temat i czy można było temu zapobiec. Mnie dzisiaj nikt nie prosił o zmianę, dlatego wydaje mi się, że siły były. Trzeba się jednak wznieść na jeszcze wyższy poziom, by grać w finałach z sukcesem – ocenił Milicić.

Wskazał on również kilka elementów, które jego zespół musi poprawić w 2. spotkaniu, które po zaledwie 24-godzinnej przerwie zostanie rozegrane w czwartek wieczorem (godz. 20:30).

– Kontrola strat, nawet bez nacisku rywala. I na pewno musimy zobaczyć, co można na zbiórkach zrobić lepiej. A także szybkość otwierania się do gry, nawet gdy do tego są trudne warunki, to musi być to robione w sprincie – ocenił szkoleniowiec ekipy z Ostrowa Wlkp.

Tabak tłumaczy

Trener Enea Zastalu Żan Tabaka wcale nie wydawał się specjalnie szczęśliwy po wygranej jego zespołu.

– Nie mam wytłumaczenia na to, że w ćwierćfinałach, półfinałach i teraz w finale pierwsze połowy 1. meczu rozpoczynaliśmy bez energii. Chciałbym, żebyśmy zawsze grali na takiej intensywności, którą pokazujemy na treningach. To jest jedyna rzecz, którą życzę sobie przed następnym meczem – skomentował Chorwat.

– Nie sądzę, żeby to było nasze najlepsze 20 minut w playoffach. Na pewno nie mamy też powodów do większego optymizmu, gdyż pokazaliśmy dzisiaj dwie zupełnie różne twarze. I naprawdę nie wiem, którą z nich pokażemy w czwartek – dodał.

Szkoleniowca zielonogórskiej drużyny zapytano również o nietypową sytuację w przerwie meczu, gdy jego zespół bardzo szybko powrócił z szatni na parkiet.

– Poszedłem do szatni i powiedziałem kilka słów, chociaż potem uświadomiłem sobie, że były to słowa, których raczej nie powinienem powiedzieć. Chwilę później, gdy byliśmy już na parkiecie, to starałem się być bardziej konstruktywny i odpowiednio motywować zawodników – wytłumaczył Tabak.

Dwa słowa od graczy

– Na początku zaczęli bardzo fizycznie przeciwko mnie, szczególnie Mokros, który nawet próbował uderzyć mnie w twarz, ale spudłował. Cieszę się, że sześciu naszych graczy zdobyło dwucyfrowe zdobycze punktowe, tak to powinno wyglądać w finałach – Rolands Freimanis (Enea Zastal).

– Ciężko wytypować, czy był to bardziej fizyczny mecz od tego, który rozegraliśmy w Tel-Awiwie. Myślę, że było podobnie, choćby pod względem tego, jak mocno oba zespoły walczyły o zbiórki. Niestety w drugiej połowie rywale mieli aż 8 zbiórek w ataku, nie zrobiliśmy w nich takiej roboty jak w pierwszej i wynik jest, jaki jest– Jakub Garbacz (Arged BM Slam Stal).

WM

