Indiana Pacers – cichy zwycięzca transferu Hardena

Od dawien dawna wiadomo było, że przyszłość Victora Oladipo w Indianapolis stoi pod dużym znakiem zapytania. Sam zawodnik miał ponoć zażądać transferu do innego zespołu, choć przed startem sezonu w jednym z wywiadów zapewniał, że nie jest to prawda, przekonując, iż jest w pełni zaangażowany w próby wygrywania razem z Pacers.

Drużyna z Indiany chyba jednak w te słowa nie uwierzyła, bo w środę włączyła się do transferu Jamesa Hardena i wysłała Oladipo do Houston, otrzymując w zamian Carisa LeVerta. Tym samym otrzymali zawodnika młodszego, na lepszym i dłuższym kontrakcie – a przecież umowa 28-letniego Oladipo kończy się po sezonie, dlatego było ryzyko, że Pacers stracą go za nic.

LeVert jest dwa lata młodszy i dopiero co podpisał 3-letnią umowę o wartości 52 milionów dolarów. Na dodatek nadal ma spory potencjał, choć w ostatnich sezonach miał sporo problemów zdrowotnych (podobnie jak i Dipo). W obu poprzednich sezonach był jednak bardzo ważnym graczem ataku, notując średnio powyżej 18 pkt. na mecz, potrafił np. zdobyć 51 punktów przeciwko Boston Celtics.

Otwarte pozostaje pytanie, czy były gracz Nets będzie w stanie szybko i bez większych kłopotów wpasować się do systemu gry Pacers. 26-latek nie jest bowiem aż tak dobrym graczem bez piłki jak Oladipo (co istotne dla efektywnej gry obok lidera zespołu – Domantasa Sabonisa), a do tego jest gorszym strzelcem w sytuacjach catch-and-shoot. LeVert uchodzi za słabszego obrońcę, ale oczywiście ma też wiele zalet, które ułatwią mu grę obok takich zawodników jak Malcolm Brogdon oraz TJ Warren. Ostatnio notował dobre 6 asyst na mecz.

Pacers wykonali więc bardzo ciekawy ruch i zamienili zawodnika, którego mogli stracić za darmo, na gracza z lepszym kontraktem i może nawet większym potencjałem. To pierwsza tak poważna zmiana w składzie drużyny z Indianapolis od dłuższego czasu. Pacers po 11 meczach tego sezonu notują bilans 7-4, który daje im miejsce w czołówce konferencji wschodniej.

