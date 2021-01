Irving zmienił zdanie – jeśli z Hardenem, to zagra!

Kyrie Irving / fot. wikimedia commons

Nadal nie wiadomo, kiedy tak w zasadzie Kyrie Irving wróci do gry. Sam zrobił sobie urlop i mówiło się, że jest po prostu zbyt przygnębiony, by grać, a potem okazało się, że nie przeszkadzało mu to świętować m.in. 30. urodzin swojej siostry w klubie w New Jersey. Teraz całą sprawę bada NBA, bo rozgrywający najpewniej naruszył zasady bezpieczeństwa i czeka go przymusowa kwarantanna.

Na razie jednak dużo ważniejsze jest pytanie: czy Kyrie Irving chce jeszcze grać w koszykówkę? Takie odejście od gry w trakcie sezonu pokazało, że sama gra chyba nie sprawia mu już zbyt wiele radości. Teraz jednak zawodnik może zmienić zdanie, bo Nets sprowadzili do klubu Jamesa Hardena, a jak zdradził GM Sean Marks, rozgrywający jest tym ponoć bardzo podekscytowany.

Marks w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jest w kontakcie z Irvingiem, ale podkreślił, że ewentualny powrót 28-latka do gry zależy od wyników śledztwa NBA. Menedżer Nets dodał także, że ostatnie zachowanie Irvinga jest mocno rozczarowujące dla całego klubu. Wygląda jednak na to, że dla Kyrie sprowadzenie Hardena to wystarczający powód, aby… znów wrócić do pracy.

Irving nie zagra jednak co najmniej do końca tygodnia (Nets nie podają zresztą żadnych konkretnych terminów, więc najwięcej nadal zależy od humoru samego gracza), a jeśli trafi na kwarantannę to może czekać go jeszcze dłuższa przerwa. Dużo mniej poczekamy natomiast na debiut Hardena w barwach nowego klubu, gdyż do niego może dojść już w sobotę w starciu Nets z Magic.

Brodacz zapewne także jest podekscytowany, jako że w środę wreszcie spełniło się jego życzenie i opuścił Houston, co tak bardzo chciał zrobić. Wylądował ostatecznie na Brooklynie, choć mocno walczyli o niego też m.in. 76ers, którzy oferowali ponoć pakiet oparty na Benie Simmonsie. Rockets woleli jednak cztery wybory w drafcie od Nets (i prawo do zamiany czterech kolejnych picków).

Innym ciekawym kierunkiem mógł być Boston, ale w tym przypadku „nie” powiedzieli najpewniej sami Celtics, gdyż Rockets chcieli ponoć nie tylko Jaylena Browna, ale również Marcusa Smarta, jak i wybory w pierwszej rundzie naboru. Danny Ainge znów nie pociągnął jednak za spust, a Hardena ściągnęli ostatecznie jego rywale z dywizji, tworząc kolejną wielką trójkę.

Tomek Kordylewski

