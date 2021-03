Ivan Almeida po operacji – kostka jak nowa

Ivan Almeida / fot. A. Rimański, plk.pl

Piątkowa operacja potwierdziła wcześniejsze zapowiedzi Ivana Almeidy, który pod koniec lutego ogłosił, że planuje poddać się dwóm operacjom.

Operacja lewej kostki odbyła się w piątek we francuskim Lille, gdzie Koszykarz Anwilu przejdzie pierwszą fazę rehabilitacji, a także w ciągu kilku tygodni podda się drugiej, już mniej skomplikowanej procedurze, tym razem na kostce prawej nogi.

– Jestem umówiony z chirurgiem na 30 marca. Kto wie, jeżeli lewa kostka będzie się dobrze goić, to może już wtedy uda się zrobić drugi zabieg. Jeżeli jednak okaże się, że na to jest za wcześnie, to zostanie on przeprowadzony około 15 kwietnia – powiedział portalowi PolskiKosz.pl Almeida.

Z jego wypowiedzi wynika, że problem z lewą kostką doskwierał mu przez większą część sezonu.

– Podejrzewam, że stało się to przy okazji październikowego meczu w Toruniu, gdy doznałem kontuzji kolana. Od tamtego czasu, zarówno po treningach, jak i meczach czułem, jakby moja lewa kostka się paliła. Jednak dopiero we Francji, gdzie pojawiłem się sprawdzić stan kostki w drugiej nodze, okazało się, że sytuacja jest poważna, a kostka bardzo niestabilna – stwierdził Kabowerdeńczyk.

– Mam nadzieję, że w maju będę już w stanie normalnie chodzić, a wtedy tylko ode mnie i pracy włożonej w rehabilitację zależeć będzie to, jak szybko będę mógł wznowić treningi – zakończył Almeida.

31-letni koszykarz, dwukrotni mistrz Polski z Anwilem Włocławek z 2018 i 2019 roku, ma ważny kontrakt z tym klubem również na sezon 2021/2022. W ostatnich miesiącach wielokrotnie można było jednak odnieść wrażenie, że współpraca obu stron nie układa się dobrze.

