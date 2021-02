Ivan Almeida potwierdza – czeka go dłuższa przerwa

Ivan Almeida / fot. A. Romański, plk.pl

Lider Anwilu Włocławek kontuzji doznał w wygranym na początku lutego 77:75 meczu z Polskim Cukrem Toruń. W końcówce spotkania, w podkoszowej walce, pechowo spadł na stopę innego zawodnika i jak się okazało po badaniach, złamał stopę.

W oficjalnym komunikacie Anwil Włocławek poinformował wtedy o 3-tygodniowej przerwie od treningów, z czym następnie nie zgodził się Ivan Almeida, który na Twitterze kwestionował później wersję podaną przez klub.

W poniedziałek, 12 dni po tamtych wpisach, Kabowerdeńczyk zapowiedział, że potrzebuje jeszcze 3-4 tygodni leczenia i dopiero wtedy będzie miał możliwość na rozpoczęcie rehabilitacji.

Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem w obecnym sezonie nie obejrzymy już Almeidy na polskich parkietach. Anwil Włocławek (bilans 9-16) ostatni mecz rundy zasadniczej rozegra 21 marca, a mistrzowie Polski z 2018 i 2019 roku mają już tylko teoretyczne szanse na awans do fazy play off.

