Ivan Almeida: Rozstanie najlepszym wyjściem

Ivan Almeida / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Ivan Almeida ogłosił na Twitterze, że odchodzi z Anwilu – czytaj TUTAJ >>

Trener Przemysław Frasunkiewicz na konferencji skrytykował Almeidę – czytaj TUTAJ >>

Chociaż zdawało się, że w szalonym sezonie 2020/2021 niewiele może kibiców zaskoczyć… to niedziela udowodniła, że jest to jednak cały czas możliwe.

– Mój agent dzisiaj poinformował klub o rozwiązaniu kontraktu przeze mnie z powodu zaległości w płatnościach. W tym momencie nie jestem już graczem Anwilu – powiedział PolskiKosz.pl Ivan Almeida, który w 2018 i 2019 roku zdobywał z włocławskim klubem mistrzostwo Polski.

Informacja o tym, jak duże muszą być zaległości, aby Kabowerdeńczyk miał prawo rozwiązać jednostronnie kontrakt, jest zastrzeżona.

Agenci, u których sprawdzaliśmy, jakie mogą być zapisy w umowach koszykarzy (nie tylko Anwilu), poinformowali nas, że w najostrzejszych przypadkach bywa to nawet 7 dni, ale może być i 60. Najczęściej przyjmuje się około 30-40 dni zaległości, przy których gracz może (ale nie musi) rozwiązać umowę.

Warto też zwrócić uwagę na to, że Almeida we wrześniu 2020 roku podpisał z Anwilem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2021/2022. Z uzyskanych od niego informacji wynika, że klub będzie i tak zobowiązany wypłacić mu resztę pieniędzy wynikających z tej umowy.

Ivana Almeidę spytaliśmy się również o to, czy rozmawiał z trenerem Przemysławem Frasunkiewiczem po sobotnim, przegranym 75:78 meczu z Kingiem Szczecin, po którym nowy trener Anwilu dość mocno skrytykował go na konferencji prasowej.

– Ostatni raz rozmawialiśmy przed spotkaniem. Jak pewnie wiesz, od pewnego czasu nie ma stabilizacji w klubie. Moja decyzja wynika z wielu powodów i zanim ją podjąłem, to dyskutowałem na ten temat ze swoim agentem, a także przyjaciółmi ze świata koszykówki. Po naradzie z nimi uznałem, że rozstanie się będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie chciałem być kozłem ofiarnym – odpowiedział były już gracz Anwilu.

Póki co, nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami Anwilu Włocławek w celu uzyskania komentarza do zaistniałej sytuacji. Nie ma też jeszcze oficjalnego komunikatu klubu.

Wojciech Malinowski, @stingerpicks

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>