Jabarie Hinds na celowniku Zastalu – będzie jakaś sztuczka?

Jabarie Hinds / fot. Aleksandra Krzemińska, HydroTruck Radom

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Poszukiwania nowego zawodnika związane są oczywiście z kontuzją Greka Nikosa Pappasa – w niedzielę Zastal potwierdził, że sprowadzony pod koniec lutego rozgrywający, w piątkowym meczu z Anwilem doznał całkowitego zerwania ścięgna Achillesa w prawej nodze i czeka go wielomiesięczna rehabilitacja.

Wybór zielonogórskiego klubu padł na Jabariego Hindsa, który znakomicie spisuje się w barwach HydroTrucka Radom – prowadzony przez Roberta Witkę zespół w niedzielę zapewnił sobie utrzymanie w Energa Basket Lidze, a z Amerykaninem w składzie wygrał 5 z 16 rozegranych spotkań. Hinds notował w nich średnio 21,7 punktu (40% za 3) i 4,6 asysty.

Enea Zastal z dorobkiem 26 zwycięstw i 2 porażek prowadzi w tabeli PLK, znakomicie radzi sobie również w lidze VTB, gdzie z bilansem 11-8 zajmuje 5. pozycję. Kluby występujące w lidze rosyjskiej mogą rejestrować graczy do 12 marca, zatem zielonogórski zespół ma jeszcze kilka dni na sfinalizowanie transferu, jeżeli chciałby korzystać z Hindsa w decydujących meczach tych rozgrywek.

26 lutego zakończyło się za to okno transferowe w PLK, pozostała jednak jedna furtka występującym w naszej lidze klubom. Mogą one bowiem rejestrować nowych graczy po tym terminie, jeżeli wcześniejszy kontrakt zawodnika z polskim zespołem został rozwiązany z powodu opóźnień w płatnościach.

.

Według naszych wcześniejszych informacji, klub z Radomia był w tym sezonie solidnym płatnikiem, zatem tym trudniej sobie wyobrazić, by było inaczej w przypadku najważniejszego gracza zespołu. Jednak już po uchwaleniu powyższego przepisu w przerwie letniej, co bardziej kreatywni kibice podawali pomysły, jak można spróbować ten przepis sprytnie obejść. Pozostaje zatem obserwować, co w tej sprawie wydarzy się dalej.

Wojciech Malinowski